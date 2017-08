OĽaNO-NOVA: Vláda nerieši problém s eurofondmi na výskum a inovácie

Na archívnej snímke Veronika Remišová z hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO - NOVA). Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 9. augusta (TASR) – Viac ako mesiac nikoho z vládnej koalície nezaujíma, čo bude s eurofondmi na vedu a výskum. Od žiadneho ministra nie sú počuť návrhy, čo treba na systéme rozdeľovania európskych peňazí zmeniť. Na dnešnej tlačovej besede to uviedla opozičná poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA) s tým, že vyzvala premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a podpredsedu parlamentu Bélu Bugára (Most-Híd), aby nedovolili SNS likvidovať slovenskú vedu a školstvo.uviedla Remišová. Ak sa nespraví náprava, podľa jej slov môže Slovensko prísť o eurofondy z Operačného programu výskum a inovácie, čo je spolu viac ako dve miliardy eur.Remišová zároveň uviedla, že v prípade, ak by vznikla menšinová vláda, opozičné hnutie OĽaNO-NOVA by takýto kabinet nepodporilo.V pondelok (7.8.) oznámil predseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko vypovedanie koaličnej zmluvy. Ako dôvod uviedol absolútnu nevyhnutnosť prenastavenia pravidiel v koalícii, novú úpravu pomerov a vzťahov. Premiér Fico v reakcii na tento krok zvolal na utorok (8.8.) rokovanie koaličných partnerov. Dankov krok označil za, nevnáša podľa neho do spoločnosti pokoj a stabilitu.Po rokovaní koaličnej rady Bugár, ktorý tlmočil stanovisko vládneho trojlístka, povedal, že problém v koalícii nie je taký vážny, koaliční lídri sú odhodlaní pokračovať. Partneri sa podľa jeho slov porozprávali, vypočuli si navzájom názory a rozhovory budú pokračovať. Lídri sa zídu opäť v piatok (11.8.), tentoraz na Úrade vlády SR.