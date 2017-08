OĽaNO-NOVA: Vládnutie tejto koalície je obdobím neustálej nestability

Na archívnej snímke Veronika Remišová z hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO - NOVA). Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. augusta (TASR) – Obdobie vládnutia koalície Smer-SD, SNS a Most-Híd je časom neustálej nestability a vzájomných škriepok. Na margo aktuálnych problémov v koalícii to vyhlásila poslankyňa opozičného hnutia OĽaNO-NOVA Veronika Remišová. Koalíciu podľa jej slov nespájajú žiadne spoločné hodnoty, ale, ktorým je vysávať zo štátu spoločné peniaze ľudí.skonštatovala Remišová. Poukázala tak na kauzu rozdeľovania eurofondov na výskum a inovácie. S neustálymi malichernými škriepkami a škandálmi by OĽaNO-NOVA nedokázalo vládnuť. Podľa slov Remišovej sú však pripravení súčasnú vládnu koalíciu vymeniť a robiť veci spravodlivo a čestne.tvrdí poslanec Gábor Grendel (OĽaNO-NOVA). Koalícia podľa neho nie je silná a ani stabilná, nefunguje harmonicky a nemá ani skvelých odborníkov na ministerstvách.podotkol poslanec Eduard Heger (OĽaNO-NOVA).V pondelok (7.8.) oznámil predseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko vypovedanie koaličnej zmluvy. Ako dôvod uviedol absolútnu nevyhnutnosť prenastavenia pravidiel v koalícii, novú úpravu pomerov a vzťahov. Premiér Robert Fico (Smer-SD) v reakcii na tento krok zvolal nadnes rokovanie koaličných partnerov. Dankov krok označil za, nevnáša podľa neho do spoločnosti pokoj a stabilitu.Po rokovaní koaličnej rady predseda Mosta-Híd Béla Bugár, ktorý tlmočil stanovisko vládneho trojlístka, povedal, že problém v koalícii nie je taký vážny, koaliční lídri sú odhodlaní pokračovať. Partneri sa podľa jeho slov porozprávali, vypočuli si navzájom názory a rozhovory budú pokračovať ďalej. Lídri sa zídu opäť v piatok (11.8.), tentoraz na Úrade vlády.