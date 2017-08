OĽANO-NOVA: Výber obrnených vozidiel pre armádu má byť transparentný

Na archívnej snímke opozičný poslanec OĽaNO-NOVA Richard Vašečka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. augusta (TASR) – Výber nových obrnených vozidiel na podvozku 8x8 a 4x4, ktoré chce ministerstvo obrany (MO) nakúpiť za približne 1,2 miliardy eur, by mal prebiehať transparentne. Vyzývajú na to opoziční poslanci Richard Vašečka a Eduard Heger (OĽaNO-NOVA). Poslanci majú podozrenie, že prebiehajú diskusie medzi rezortom obrany a iba jednou firmou zo severu Európy. Zároveň navrhujú vznik výberovej komisie, ktorá bude posudzovať jednotlivé ponuky.Opoziční poslanci tvrdia, že na trhu existuje desať až 12 dodávateľov takýchto typov vozidiel.uviedol Heger. Opoziční poslanci chcú ísť aj na ministerstvo obrany a pýtať sa na proces výberu nových obrnených vozidiel.Obaja zároveň navrhujú, aby nového dodávateľa na vozidlá vybrala komisia, ktorá bude zložená zo zástupcov armády, ministerstva obrany, opozičných a koaličných politikov, ale aj nezávislých odborníkov.dodal Heger.MO SR chce v nasledujúcich rokoch nakúpiť spolu 81 bojových obrnených vozidiel na podvozku 8x8 a 404 bojových obrnených vozidiel, respektíve viacúčelových taktických vozidiel na podvozku 4x4. Vyplýva to z projektu ministerstva obrany, ktorý už odobrila vláda s tým, že sa majú využiť aj kapacity slovenského obranného priemyslu.Rezort odhaduje náklady na projekt Bojové obrnené vozidlo 8x8 na približne 417 miliónov eur a na projekt Bojové obrnené vozidlo 4x4 a Viacúčelové taktické vozidlo 4x4 na približne 782,7 milióna eur. Celkovo by tak na tieto projekty malo ísť takmer 1,2 miliardy eur. Do tejto sumy sú zarátané aj náklady na logistickú podporu, muníciu a infraštruktúru.