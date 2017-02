OĽaNO-NOVA vyzýva na odvolanie nominantov štátu z distribučných firiem

Na snímke poslanec NR SR A Igor Matovič (OĽaNO-NOVA). Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 2. februára (TASR) – Dnešným odstúpením Jozefa Holjenčíka z pozície predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa nerieši problém so zvýšením cien energií na východnom a strednom Slovensku. Je o tom presvedčené opozičné hnutie OĽaNO – NOVA.Za problémy s cenami energií sú podľa hnutia zodpovední aj predsedovia koaličných strán Smer-SD Robert Fico a SNS Andrej Danko. Obidve tieto strany majú totiž podľa OĽaNO-NOVA svojich nominantov v orgánoch distribučných spoločností alebo materských firiem týchto distribučných spoločností. O zvyšovaní cien energií tak podľa hnutia vedeli predstavitelia vládnej koalície ešte predtým, ako sa zverejnili.Podľa lídra OĽaNO-NOVA Igora Matoviča stúpnu ceny energií napríklad aj približne 200.000 domácnostiam na východnom Slovensku. Problém sa podľa neho týka majiteľov záhrad, chalúp či ľudí žijúcich v bytoch, ktorí spoločne platia za osvetlenie priestorov bytovky či za prevádzku výťahu. Hnutie preto vyzvalo premiéra, aby tento problém nezľahčoval.dodal líder OĽaNO-NOVA.Obyčajní ľudia zároveň žiadajú, aby bol za nového šéfa ÚRSO vymenovaný nestranný kandidát a odborník.vymenovala Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA). Zároveň žiada, aby bol zverejnený podrobný životopis a všetky informácie o budúcom kandidátovi vlády na túto funkciu. Do výberového konania by mali byť tiež podľa hnutia zapojení aj odborníci z akademickej obce.Fico po dnešnom stretnutí s Holjenčík na úrade vlády informoval, že ten sa vzdáva funkcie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Danko Holjenčíka za jeho úlohu pri zvyšovaní poplatkov za energie začiatkom tohto roka kritizoval už dlhšie a žiadal jeho odvolanie, rovnako ako viaceré opozičné strany.