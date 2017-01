OĽaNO-NOVA: Za plánované zdraženie energií môžu aj vládni nominanti

Na archívnej snímke Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA). Foto: TASR - Martin Baumann Na archívnej snímke Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA). Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 25. januára (TASR) – Vláda by nemala hádzať celú zodpovednosť za plánované zvyšovanie cien energií na predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka. Tvrdí to opozičné hnutie OĽaNO-NOVA, podľa ktorého za to môžu aj nominanti koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS) a Smeru-SD v orgánoch energetických firiem. Strany žiadajú o ich odvolanie.Poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA) upozornila, že hlavným problémom pri nových cenách za elektrinu sú ceny za jej distribúciu. Tie však regulačný úrad neurčuje sám, ale na základe návrhu distribučných spoločností. Štát je pritom väčšinovým vlastníkom všetkých energetických spoločností na Slovensku, v každej má 51 % akcií.„Manažérsku kontrolu síce vykonáva druhý akcionár, ale vláda má svojich zástupcov v orgánoch všetkých distribútorov energií. A preto my sa dnes pýtame, ako títo štátni nominanti zastupujú občanov a čo za svoje tisícové odmeny v dozorných radách a predstavenstvách vlastne robia? Zástupcovia štátu v podniku by museli byť hluchí a slepí, ak o pripravovanom zvyšovaní cien nevedeli,“ uviedla Remišová na dnešnej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR.Dodala, že štát nominuje väčšinu členov dozornej rady a dvoch z piatich členov predstavenstva, a to tak materských firiem, ako aj distribučných spoločností. Vládna koalícia sa podľa poslankyne nemôže tváriť, že o zvyšovaní cien nevedela. Distribučné spoločnosti totiž poslali návrh ÚRSO už v septembri, o cenách sa tak museli baviť už od leta.Hnutie poukázalo na to, že na čele dozorných rád všetkých troch podnikov sú nominanti SNS. V spoločnosti Západoslovenská energetika (ZSE) je to Eva Milučká, v Stredoslovenskej energetike (SSE) Karol Haťapka a vo Východoslovenskej energetike (VSE) Ján Dorkin."V dozorných radách a predstavenstvách týchto firiem nájdete desiatky štátnych nominantov. Máloktorý z nich by sa dal charakterizovať ako odborník na energetiku. Strany Smer-SD a SNS majú v distribútoroch energií veľký vplyv a chaos okolo zdražovania elektriny a plynu je výsledkom zlej práce zástupcov štátu v týchto spoločnostiach," myslí si Remišová.Predsedu SNS Andreja Danka a Smeru-SD Roberta Fica preto hnutie vyzvalo, aby týchto ľudí z energetických podnikov stiahli a nahradili ich skutočnými odborníkmi. Odvolanie Holjenčíka podľa nich nestačí. Zároveň podávajú trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.SNS vyzvala na odchod Holjenčíka z čela ÚRSO v utorok (24.1.). Dôvodom je aktuálne zvyšovanie cien energií, ktoré národniari odsudzujú. Podľa Fica je táto otázka zatiaľ politicky otvorená a dorieši sa potom, ako sa vyrieši súčasná situácia ohľadom cien a preverí sa, ako k nej prišlo.