OĽaNO-NOVA:Ženy by mali ísť za každé vychované dieťa skôr do dôchodku

Bratislava 12. januára (TASR) - Matky by mali ísť za každé vychované dieťa o rok skôr do dôchodku. Navrhuje to opozičné hnutie OĽaNO-NOVA, ktoré predkladá takýto návrh do parlamentu. Podmienkou skoršieho odchodu do dôchodku pre ženy má byť to, aby ich deti ukončili strednú školu." priblížil na dnešnej tlačovej konferencii líder hnutia Igor Matovič.Upozornil na to, že na Slovensku sa rodí dlhodobo málo detí. Budú tak chýbať pracujúci a Slovensko je podľa Eurostatu posledné v parametri, koľko sa slovenské ženy dožívajú rokov v plnom zdraví.upozornil Matovič.Poslankyňa Anna Verešová (OĽaNO-NOVA) skonštatovala, že ženám sa nepáči aj to, že sa neustále zvyšuje vek odchodu do dôchodku. "Je hanba, že žiadna vláda nevypracovala koncept, ktorý by riešil demografickú krízu," doplnila Verešová.Preto sa hnutie rozhodlo predložiť návrh novely, ktorá má umožniť ženám skorší odchod do dôchodku a zvrátiť tak demografickú krízu. "priblížil Matovič.Z hľadiska pôrodnosti sú regióny, kde sa narodí v rodine jedno dieťa, ale podľa Matoviča sa tri, päť detí narodí v jednej rodine napríklad na Orave." podotkol Matovič.Návrh hnutia myslí aj na ženy, ktoré nemôžu mať deti.tvrdí Matovič.Na otázku, či sa zákon bude týkať aj mužov, ktorí sa starajú o deti, ak napríklad matka umrela po pôrode, Matovič povedal, že zákon na nich bude platiť vtedy, ak muži začnú rodiť. Už v súčasnosti pritom môžu aj muži prevziať starostlivosť o dieťa namiesto ženy a ísť na materskú.“ dodal Matovič.