OĽaNO-NOVA žiada Plavčana:Pri športe nepodporujte oligarchov, ale deti

Na archívnej snímke Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. júna (TASR) - Na výstavbu a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu by malo ísť 32 miliónov eur. Väčšina prostriedkov sa má rozdeliť športovým zväzom na podporu menších projektov jednotlivých klubov, ale dotácie pôjdu aj na tri veľké projekty. Tie sú naviazané na oligarchov s dobrými vzťahmi s koaličnými politickými stranami. Upozornilo na to hnutie OĽaNO-NOVA na dnešnej tlačovej konferencii v parlamente.Odvoláva sa na uznesenia vlády o podpore výstavby a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu z medzirezortného pripomienkového konania. Hnutie vyzýva ministra školstva Petra Plavčana (nom. SNS), aby namiesto oligarchov podporoval deti a mládež a presunul peniaze na obnovu telocviční a ihriská na základných a stredných školách.Veronika Remišová poukázala, že najvyššiu dotáciu, 2,3 milióna eur, má dostať motokárové centrum v Orechovej Potôni, v areáli spoločnosti Slovakia ring.uviedla Remišová.Ďalších 1,5 milióna eur má mať podľa Remišovej aj štvrtá tribúna futbalového klubu v Dunajskej Strede. Poslankyňa pripomína, že za jeho majiteľa sa označuje Oszkár Világi a štát už tento štadión vlani podporil vyše dvomi miliónmi eur.doplnila Remišová.Materiál, ktorý prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, podľa jej slov počíta aj s obnovou telocviční na základných a stredných školách.vysvetlila.Podporu športu považuje za veľmi dôležitú a potrebnú, chce to však systémovú podporu športu s dôrazom na športovanie mládeže a nie podporu aktivít oligarchov.