OĽaNO: Novela zákona o sociálnych službách neprináša systémové zmeny

Bratislava 3. októbra (TASR) - Novela zákona o sociálnych službách z dielne ministerstva práce neprináša systémové riešenia. Tvrdí to opozičná poslankyňa hnutia OĽaNO Soňa Gaborčáková. V pléne plánuje predložiť pozmeňujúce návrhy, ktoré vypracovala s odborníkmi a inštitúciami z oblasti sociálnej starostlivosti.skonštatovala na dnešnej tlačovej konferencii Gaborčáková. Zároveň upozornila na to, že financovanie sociálnych služieb rastie zároveň so starnúcim obyvateľstvom.upozornila Gaborčáková.Podobný názor na novelu má aj jej stranícka kolegyňa Erika Jurinová.doplnila Jurinová.Podľa Gaborčákovej rezort práce navrhuje viazať finančné príspevky iba na možnosti štátneho rozpočtu, čo je nesystémovétvrdí.Opozičná poslankyňa chce preto predložiť v parlamente pozmeňujúce návrhy. Navrhuje, aby bol 100-% príspevok v odkázanosti okrem pobytových služieb poskytovaný aj ambulantným službám, ktoré sa starajú o deti do 18 rokov. Dospelým osobám s postihnutím navrhuje zaviesť príspevok vo výške 80 %, seniorom 60 %. Zvýšiť by sa podľa nej mali aj príspevky pre krízové zariadenia a naviazať ich na minimálnu mzdu. Ďalej by sa mala výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby, ak ide o službu včasnej intervencie, určiť v prepočte na počet hodín poskytovanej včasnej intervencie minimálne tromi odbornými zamestnancami, pričom minimálna výška hodinovej sadzby je 16,7 eura. Taktiež sa majú aj skrátiť lehoty pre posúdenie odkázanosti a vydania rozhodnutia, ktoré sú podľa súčasnej novely zbytočne dlhé. Finančný príspevok na poskytovanie služby by mal podľa Gaborčákovej odrážať reálne náklady.Minister práce Ján Richter (Smer-SD) už počas rokovania v parlamente uviedol, že zdroje na sociálne služby sa za posledné roky strojnásobili. Upozornil tiež na to, že na príprave novely sa podieľala pracovná skupina dva roky.uviedol v pléne Richter. Avizoval tiež možné zmeny v posudkovej činnosti.