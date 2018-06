OĽaNO: Opatrenia Smeru-SD sú volebnou kampaňou za štátne peniaze

Na archívnej snímke poslanec Eduard Heger. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júna (TASR) – Najnovšie sociálne opatrenia Smeru-SD sú podľa opozičného hnutia OĽaNO neadresné a nespravodlivé.zdôraznil poslanec hnutia Eduard Heger.Reagoval tak na utorkovú tlačovú konferenciu vládnej strany Smer-SD, kde predstavila návrhy troch sociálnych opatrení. Sú nimi zavedenie stravného zadarmo pre deti v poslednom ročníku materských škôl a pre deti na základných školách. Tiež zvýšenie počtu pacientov, ktorí potrebujú kúpeľnú liečbu, a zdvojnásobenie vianočného príspevku.Podľa Hegera je však plošné preplácanie obedov žiakom na školách neadresné. Stravné sa totiž bude hradiť aj deťom, ktoré to nepotrebujú. Teda aj deťom z bohatých rodín. Zároveň takýto krok podľa neho veľmi nepomôže deťom z rodín v hmotnej núdzi. Už v súčasnosti dostávajú príspevok na obedy.opísal Heger.Jeho kolegyňa z hnutia Soňa Gaborčáková doplnila, že na Slovensku je momentálne približne 63.000 detí, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Tie by však potrebovali komplexnejšiu pomoc, napríklad v podobe zvýšenia nezdaniteľnej časti pre rodičov, aby im z príjmu ostalo viac peňazí. Navrhla tiež aj možnosť, akou sú supermarkety pre chudobných, kde by mohli rodičia nakupovať lacnejšie jedlo.Podobne podľa hnutia aj starí ľudia potrebujú komplexnejšiu formu pomoci. Mnohým v súčasnosti dôchodky nepostačujú na pokrytie základných potrieb či na financovanie starostlivosti, na ktorú sú odkázaní. Okrem toho poslanci kritizovali, že avizované zvýšené vianočné príspevky štát vyplatí dôchodcom tri mesiace pred voľbami.Predstavené opatrenia Smeru-SD kritizovala aj opozičná strana SaS. Podľa nej také sociálne balíčky neexistujú, v ktorých by Smer-SD občanom vrátil, čo sa za jeho vlád rozkradlo.uviedol poslanec SaS Eugen Jurzyca.Podľa podpredsedníčky Národnej rady (NR) SR Lucie Ďuriš Nicholsonovej (SaS) je absolútne nezmyselné zvyšovať na dvojnásobok vianočný príspevok pre každého a ignorovať najnižšie dôchodky, pri ktorých ľudia dennodenne živoria.doplnil tiež poslanec Branislav Gröhling (SaS).Podľa nezaradeného poslanca NR SR Miroslava Beblavého si týmito opatreniami chce Smer-SD kúpiť späť voličov.konštatoval. V čase, keď štát neplatí vlastným zamestnancom ani minimálnu mzdu a fotografie z nemocníc sú materiálom na tvorbu internetových vtipov, sú podľa neho darčeky v podobe obedov zadarmo alebo dotovaných kúpeľov nehorázne.zdôraznil Beblavý. Návrh Smeru-SD je podľa neho cynickým prejavom voči učiteľom, pacientom aj pracujúcim ľuďom.dodal.