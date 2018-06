OĽaNO: Oznamovať by sa mala každá kalamita v lese

Na archívnej snímke Martin Fecko (OĽaNO). Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Bratislava 12. júna (TASR) - Súčasný zákon o lesoch treba novelizovať. Zmeniť by sa mala definícia pojmu kalamita, aby sa predišlo drancovaniu lesov. Lesného hospodára by mal platiť štát, nie vlastník lesa. Uviedli to v utorok na brífingu opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR za hnutie OĽaNO Martin Fecko a Veronika Remišová za účasti experta hnutia OĽaNO na lesy Jána Mičovského pri predstavení zásad novely zákona.Pri súčasnej definícii kalamity podľa Fecka môže byť z lesa vyťažené množstvo dreva na základe tzv. kalamity, ktorú sipriblížil Fecko.Druhou zmenou podľa Fecka v zákone je lesný hospodár, ktorého v súčasnosti platí vlastník, respektíve obhospodarovateľ lesa, čo môže viesť k napĺňaniu krátkodobých záujmov vlastníka.spresnil Fecko. Z každého kubíka dreva vyťaženého v hospodárskych lesoch by sa mal podľa neho platiť odvod do fondu, z ktorého by sa platili náklady na lesných hospodárov.Podľa Remišovej by novela zákona o lesoch mala zároveň zvýšiť rozsah plôch lesov, v ktorých sa hospodári tzv. výberkovým spôsobom, teda tak, že sa neťažia celé pásy lesov formou holorubu, ale ťažia sa v lese len jednotlivé stromy.dodala Remišová.