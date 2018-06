OĽaNO: Prepojené firmy by z verejného obstarávania mali rovno vylúčiť

Na snímke poslankyňa NR SR Veronika Remišová (OĽaNO). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 4. júna (TASR) – Vzájomne prepojené spoločnosti by mali byť automaticky vylúčené z verejného obstarávania (VO). Toto je cieľom novely zákona, ktorú v pondelok predkladá do Národnej rady (NR) SR opozičné hnutie OĽaNO. Uviedla to predsedníčka poslaneckého klubu Veronika Remišová na pondelkovom brífingu.Remišová priblížila, že na ÚVO podali podnet pri trinástich verejných obstarávaniach v celkovej hodnote viac ako 7 miliónov eur. Výsledky kontroly poukázali na 105 porušení zákona, z ktorých 41 mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.zdôraznila Remišová s tým, že sa plánuje obrátiť aj na Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).Aj to je dôvod, prečo predkladá hnutie do parlamentu návrh zákona upravujúci verejné obstarávanie.priblížila Remišová. Na tento problém podľa nej dlhodobo upozorňuje aj Protimonopolný úrad (PMÚ) SR. Ako dodala, súčasný zákon tento problém rieši z pohľadu obstarávateľa, ale nie z pohľadu vzťahov medzi účastníkmi tendra. Toto opatrenie sa bude hnutie snažiť dosiahnuť aj cestou pozmeňujúceho návrhu k súčasnému návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň vyzvala ÚVO, aby zriadil čiernu listinu, na ktorú PMÚ a ÚVO bude môcť zaradiť spoločnosti, ktoré sa v priebehu posledných troch rokov dopustili takéhoto konania.Štátne zákazky sú podľa Remišovej jedným z najväčších zdrojov korupcie. Pripomenula, že OĽaNO už v minulosti poukázalo napríklad na kysuckú firmu Riava corporation, ktorá podľa nej pravidelne súťažila s majetkovo a personálne blízkymi firmami napriek tomu, že vo výzve Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) je uvedené, že spoločnosti, ktoré predkladajú cenové ponuky, nemôžu byť takýmto spôsobom prepojené.