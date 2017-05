OĽANO:Príplatok za nočnú prácu by sa mohol odvíjať od priemernej mzdy

Ilustračné foto Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 16. mája (TASR) - Príplatok za nočnú prácu by sa nemal odvíjať od minimálnej mzdy, ale od priemerného zárobku zamestnanca. Navrhuje to hnutie OĽaNO-NOVA v novele Zákonníka práce, o ktorej poslanci rokovali v závere piateho dňa 17. schôdze Národnej rady SR.poukazujú opoziční poslanci. Zmena by sa mala podľa OĽaNO-NOVA týkať aj zamestnancov pracujúcich na niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.Hnutie pripomína, že podľa údajov Eurostatu je Slovensko dlhodobým lídrom v počte zamestnancov pravidelne pracujúcich v noci. "" uvádzajú navrhovatelia.Poukazujú aj na negatíva nočnej práce. "dopĺňajú poslanci OĽaNO-NOVA.