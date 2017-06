OĽaNO: Šéfka SPF Adriana Šklíbová by mala byť odvolaná z funkcie

Na snímke šéfka Slovenského pozemkového fondu Adriana Šklíbová. Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Bratislava 13. júna (TASR) - Šéfka Slovenského pozemkového fondu (SPF) Adriana Šklíbová by mala byť odvolaná z funkcie. Uviedli to dnes na tlačovej konferencii poslanci Národnej rady (NR) SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA) Veronika Remišová a Martin Fecko. Poslanci kvôli Šklíbovej navrhujú mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý by mal rokovať pravdepodobne ešte tento týždeň.priblížila Remišová.Iná firma Adriany Šklíbovej s názvom Gestus podľa Remišovej vyhrala verejné obstarávanie za 358.000 eur na vzdelávanie nezamestnaných v jednom zo sociálnych podnikov bývalej ministerky práce Viery Tomanovej." upozornila Remišová s tým, že Adriana Šklíbová je dcérou exposlanca NR SR za SDKÚ-DS Jána Patakyho.Podľa Remišovej je nepochopiteľné, že vláda vymenovala na čelo SPF človeka, u ktorého dokonca aj poslankyňa za Smer-SD Jana Vaľová vidí klientelizmus a politické prepojenia. "" povedala.informovala Remišová.V spomínanej záležitosti opozičná poslankyňa podľa svojich slov podáva na šéfa MH SR Petra Žigu (Smer-SD) interpeláciu, aby informoval, ako naložil s výsledkami príslušnej kontroly a či podal trestné oznámenie.Remišová sa spýtala, či SPF urobil verejné výberové konanie na post šéfky právneho odboru SPF, z ktorej pozície bola Šklíbová vymenovaná na čelo SPF. "dodala Remišová." doplnil Fecko. Zo štátnej pôdy sa podľa neho majú riešiť najmä reštitučné náhrady, náhrady pri záhradkárskych osadách a robiť zámeny pri národných parkoch a chránených územiach, kde občania žalujú SR o náhradu škody za obmedzenie hospodárenia.Šklíbová je novou generálnou riaditeľkou SPF na návrh Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR od 7. júna 2017. Vláda zároveň 7. júna zobrala na vedomie vzdanie sa funkcie doterajšieho generálneho riaditeľa SPF Dušana Hačka k 5. júnu 2017.SPF je právnickou osobou, ktorá spravuje vymedzené poľnohospodárske a lesné nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Môže najmä bezodplatne prevádzať nehnuteľnosti z vlastníctva štátu do vlastníctva reštituentov na účely reštitučných náhrad, odplatne prevádzať majetok na účely privatizácie, predávať pozemky a poskytovať náhradné pozemky na účely usporiadania vlastníctva v zriadených záhradkárskych osadách, ako aj prenajímať nehnuteľnosti.