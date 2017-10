OĽaNO: Vláda by mala odvolať Pavlisa

Na snímke zľava predseda vlády SR Robert Fico, minister financií SR Peter Kažimír a bývalý minister hospodárstva SR Pavol Pavlis. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 20. októbra (TASR) - Vláda by mala odvolať Pavla Pavlisa (Smer-SD) z funkcie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS). Vyzýva ju k tomu opozičné hnutie OĽaNO. Pavlis je totiž podľa nich zodpovedný za súdny spor, ktorého dôsledkom bolo vyplatenie mnohomiliónovej odmeny advokátom za zastupovanie štátu v spore so súkromnou spoločnosťou Port Service.vyhlásil na piatkovej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR poslanec OĽaNO Gábor Grendel s tým, že v prípade sporu štátu s Port Service niet žiadnej pochybnosti, že o peniaze na advokátov prišiel štát zbytočne.upozornil poslanec.Pripomenul, že Pavlis v čase, keď sa Port Service začal súdiť so štátom, pôsobil ako predseda predstavenstva tejto firmy. Spor Grendel označil za fiktívny, súdy žiadne odškodnenie firme nepriznali, štát na to však kvôli výdavkom na advokátov aj tak doplatil." dodal.Grendel už v stredu (18.10.) na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR upozornil na to, že štátna spoločnosť MH Manažment vyplatila vo februári tohto roku jednorazovú odmenu za právne služby pre spoločnosť Dvorecký & Partneri vo výške 7,9 milióna eur.Táto advokátska kancelária zastupovala MH Manažment v konaní pred Najvyšším súdom (NS) SR ako odvolacom súde v spore, v ktorom žalobca Sonmazi Invest Limited požadoval náhradu škody s príslušenstvom v celkovej výške približne 64,5 milióna eur, potvrdila vo štvrtok štátna firma.vyčíslila Scarlett Filipovičová z MH Manažment.reagoval vo štvrtok hovorca Ministerstva hospodárstva (MH) SR Maroš Stano.Grendel upozornil aj na to, že Sonmazi Invest Limited je právnym nástupcom Port Service. Túto firmu FNM v roku 2002 pre nesplnenie podmienok vylúčil zo súťaže o privatizáciu podniku Slovenská plavba a prístavy. Port Service následne zažaloval Slovensko o 60 miliónov eur za ušlý zisk. NS SR v decembri minulého roka definitívne potvrdil, že žalobca nepreukázal ním žalovaný nárok.