OĽaNO vyzvalo SNS, aby na funkciu náčelníka GŠ nenominovala D. Zmeka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. apríla (TASR) – Opozičné hnutie OĽaNO vyzýva SNS, aby nenominovala národného riaditeľa pre vyzbrojovanie Daniela Zmeka na post náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (GŠ OS) SR. Zároveň žiada, aby ministerstvo obrany zrušilo tender na nákup obrnených transportérov, za ktorý je Zmeko zodpovedný. Na štvrtkovej tlačovej konferencii v parlamente to uviedli poslanci hnutia Eduard Heger a Veronika Remišová.Zmeko podľa Hegera nespĺňa potrebné predpoklady na zastávanie najvyššieho postu v OS a v porovnaní so súčasným náčelníkom GŠ Milanom Maximom nemá dostatočný morálny kredit ani dostatok veliteľských skúseností.domnieva sa opozičný poslanec. V prípade, že SNS Zmeka aj tak nominuje, OĽaNO vyzýva prezidenta SR Andreja Kisku, aby nominácii nevyhovel.Remišová je presvedčená, že Zmeko nie je zárukou rozvoja slovenskej armády a posilňovania dôvery občanov v ňu. Vníma ho ako jedného z ľudí, ktorí pripravili podľa nej pochybný nákup obrnených transportérov.vyhlásila poslankyňa. Varovala, že vláda sa v tomto prípade zahráva s inak veľmi vysokou dôverou verejnosti v Ozbrojené sily SR.Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) by mal podľa opozičnej poslankyne zastaviť nákup obrnených transportérov, pretože je nevýhodný a skrývaný. Vyrátala, že na celkové náklady, ktoré môžu dosiahnuť sumu až 3 miliardy eur, sa každý jeden Slovák poskladá 550 eurami. Slovensko vyvíja spolu s fínskym výrobcom osemkolesový obrnený osemkolesový transportér na báze vozu Patria.Remišová upozornila, že pre korupciu pri nákupe transportérov rovnakej firmy bol v minulosti odsúdený premiér Slovinska a fínska generálna prokuratúra podala obžalobu aj na vedúcich predstaviteľov firmy. Zástupcovia firmy boli podľa Remišovej vyšetrovaní aj v ďalších krajinách, pričom fínska verejnoprávna televízia informovala, že pri nákupe mali byť vyplatené úplatky vo výške 7,5 percenta z ceny transportérov.Tiež je podľa Remišovej faktom, že obchodný zástupca firmy bol pred pár mesiacmi zavraždený na obchodnej ceste v Ugande.informovala Remišová.Heger pripomenul, že funkcia náčelníka GŠ sa nevyberá na základe kvalít do dobrého počasia. Zlé rozhodnutie môže mať podľa neho priamy dopad na bezpečnosť krajiny a životy ľudí. Pripomenul tiež podľa neho vysoké kvality súčasného náčelníka GŠ Maxima, ktorý počas 33 rokov služby v armáde velil od niekoľkých desiatok až po tisícky ľudí, prešiel teda celým spektrom veliteľských funkcií, má skúsenosti z medzinárodných štruktúr aj z vojenských operácií.skonštatoval na adresu Maxima. Generálmajor Zmeko naproti tomu podľa Hegera zastával podstatne menej funkcií a veliteľské v jeho životopise výrazne chýbajú. Jeho súčasnej pozícii národného riaditeľa pre vyzbrojovanie poslanec vyčítal, že je to v podstate úradníka funkcia.povedal Heger o Zmekovi.