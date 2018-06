OĽaNO vyzýva koalíciu, aby zahlasovala za návrh na pomoc farmárom

Na snímke slovenskí farmári prechádzajú Starým mostom na rokovanie s ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielou Matečnou 20. júna 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júna (TASR) – Už v pondelok popoludní môžu podľa predstaviteľov OĽaNO ukázať koaliční poslanci, ako im záleží na slovenských farmároch. Ak totiž zahlasujú za ich novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, podľa poslancov OĽaNO tým pomôžu farmárom.Novelu tejto právnej normy predložilo hnutie do parlamentu podľa poslanca Martina Fecka (OĽaNO) už po siedmy raz. Jej podstata spočíva v tom, aby bolo pri dotáciách postavené vlastnícke právo k pôde nad užívacím.Ak by teda po novom chcel niekto čerpať dotácie na pôdu od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), jeho povinnosťou by bolo mať list vlastníctva k tejto pôde, alebo nájomnú zmluvu podpísanú s vlastníkom pôdy.konštatoval Fecko na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR. A to je podľa neho hlavný kameň úrazu.apeloval Fecko na zákonodarcov.Jeho kolega z hnutia Eduard Heger doplnil, že ak by to vláda myslela s podielom slovenských potravín v obchodoch vážne, tak by musela výrazne zvýšiť záujem práve o slovenských farmárov a ich problémy.zdôraznil Heger. O novele sa bude hlasovať v pondelok po 17.00 h.