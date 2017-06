OĽaNO: Z elitného bojovníka proti korupcii P. Kovaříka sa stáva poštár

Na archívnej snímke vpravo premiér Robert Fico a vľavo nový riaditeľ Oddelenia prevencie korupcie Úradu vlády SR Peter Kovařík. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 27. júna (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) boj proti korupcii iba predstiera a existuje na to už aj dôkaz. Vyhlásili to dnes poslanci opozičného hnutia OĽaNO-NOVA, podľa ktorých sa zo šéfa odboru prevencie korupcie Úradu vlády (ÚV) SR Petra Kovaříka stáva poštár.Obyčajní argumentujú Kovaříkovou odpoveďou, ktorú im zaslal na ich tri konkrétne podnety. Tie sa týkajú káuz Bonaparte, údajného zneužívania činnosti Kriminálneho úradu Finančnej správy v kauze Dúha a zámeny pozemkov pre nové klientske centrá. Kovařík poslancom odpovedal, že on nemôže v týchto veciach konať priamo. Upozornil, že vyšetrovanie trestných činov patrí do právomoci orgánov činných v trestnom konaní a ÚV nemôže zasahovať do ich postupu a rozhodovania. Preto Kovařík odstúpil podnety poslancov Národnej kriminálnej agentúre (NAKA).vysvetlil na dnešnej tlačovej konferencii poslanec Gábor Grendel (OĽaNO-NOVA).Jeho kolega z hnutia Ján Marosz doplnil, že Kovařík je ako poštár, ktorý dáva podnety na Kaliňákovu NAKA a políciu.priznal.Marosz je presvedčený, že pokiaľ niekto nevytiahne prvú tehličku zo zabetónovaného korupčného systému na Slovensku a celé to nespadne, nič sa neudeje.dodal.Fico vytvoril nový odbor prevencie korupcie úradu vlády a 31. mája predstavil jeho šéfa Kovaříka, ktorý je bývalý šéf Úradu boja proti korupcii. Fico od neho očakáva, že významne posilní nielen odbor, ale aj kredibilitu Úradu vlády SR v tejto oblasti.Kovařík ponuku prijal, lebo pociťuje silný tlak na to, že v tejto oblasti je potrebné mnoho vecí vylepšovať.uviedol s tým, že nový odbor by mal byť impulzom pre všetky ministerstvá, ale aj výkonné pracoviská. Kovařík by sa však rád rozprával aj s občanmi a neziskovými organizáciami.