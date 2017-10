OĽaNO: Za kauzu odmeny by malo skončiť sedem funkcionárov

Na snímke Veronika Remišová Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 4. októbra (TASR) - Kauza odmeny pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána, ktorá mala byť pôvodne vyplatená za zastupovanie v súdnom spore o Vodnú elektráreň Gabčíkovo (VEG), si žiada odchod siedmich funkcionárov. Ide o šiestich členov predstavenstva a dozornej rady MH Manažment a ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD). Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásili poslanci opozičného hnutia OĽaNO.pripustila Veronika Remišová. To ich podľa nej však nezbavuje zodpovednosti za to, že takto vysoko nevýhodnú zmluvu a objednávku v mene štátu podpísali.Poslankyňa pripomenula, že štátna spoločnosť MH Manažment, ktorej vedenie takúto pre štát nevýhodnú zmluvu podpísalo ešte počas fungovania Fondu národného majetku (FNM), bola založená v roku 2015.podotkla Remišová.Zároveň pripomenula, že šéf MH Manažment Branislav Bačík už musel vysvetľovať kauzu služobných bytov FNM aj predražený prenájom služobného auta, keď za požičanie auta na jeden rok platil skoro toľko, za koľko sa dá taký model kúpiť.tvrdí.Čerešničkou na torte je podľa nej ďalší člen dozornej rady MH Manažment Igor Lichnovský, ktorý pôsobí aj vo viacerých iných štátnych firmách.povedala Remišová s tým, že podľa obžaloby, o ktorej by mal onedlho rozhodovať súd, bola spoločnosť Capitalia v čase, keď bol Lichnovský jej polovičným majiteľom, zapletená do fiktívnych obchodov s repkovým olejom a na podvodných odpočtoch DPH údajne okradla štát o viac ako sedem miliónov eur."Firma MH Manažment je nástupcom FNM a zo spisu Gorila vieme, aké veci sa vďaka politickým nominantom diali tam," vyhlásila s dôvetkom, že ľudia z vedenia firmy sú za škandál plne zodpovední a musia odísť.OĽaNO tiež vyzýva ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD), aby z funkcie predsedu dozornej rady štátnej Eximbanky okamžite odvolal Lichnovského.dodala.Poslanec OĽaNO Gábor Grendel zopakoval výzvu na odvolanie všetkých členov predstavenstva aj dozornej rady MH Manažment.povedal Grendel.Jozef Viskupič (OĽaNO) zdôraznil, že Obyčajní už zbierajú podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze s cieľom vysloviť nedôveru Žigovi.uzavrel. OĽaNO, SaS a KDH zároveň vo štvrtok (5.10.) organizujú v Snine protest. Sninu si vybrali ako rodné mesto Radomíra Bžána.Žiga už vyzval vedenie MH Manažmentu, aby rokovalo s právnickou kanceláriou o znížení odmeny. Zároveň povedal, že sa necíti byť zodpovedný za zmluvu, na základe ktorej má štát platiť advokátovi desiatky miliónov eur.Samotný Bačík uviedol, že sa žiadne miliónové odmeny advokátskej kancelárii Radomíra Bžána vyplácať nebudú a už vôbec nie desiatky miliónov eur, ako to prezentujú denníky.spresnil Bačík.