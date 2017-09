OĽANO: Žiada od Érseka informáciu o príprave generelu dopravy

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 26. septembra (TASR) - Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) by mal podľa predstaviteľov opozičného hnutia OĽaNO predložiť na hospodárskom výbore poslancom informáciu o tom, v akom stave je príprava národného generelu dopravy. K jeho spracovaniu sa totiž podľa zákonodarcov zaviazala vláda vo svojom programovom vyhlásení.uviedol poslanec Ján Marosz (OĽaNO) na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave.Predstavitelia hnutia takto reagovali na plán rezortu dopravy o tom, že vie do konca volebného obdobia začať súťažiť deväť úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.Podľa Marosza je však potrebné, aby pri diaľniciach vznikol konsenzus odbornej verejnosti a politikov.dodal Marosz. Podľa neho totiž výrazná časť plánovaných ciest do konca volebného obdobia vedie cez územie, kde mal Most-Híd najlepší volebný výsledok v posledných parlamentných voľbách.Zároveň tak OĽaNO žiada od rezortu dopravy informáciu o kritériách, na základe ktorých pripravilo pre výstavbu zverejnené úseky. Poslankyni Erike Jurinovej (OĽaNO) totiž medzi prioritnými úsekmi v plánovanej výstavbe diaľnic chýba diaľnica v regióne Kysúc.zdôraznila.Na vyjadrenia opozičných poslancov dnes reagoval aj predseda vládnej strany Most-Híd Béla Bugár.uviedol Bugár. Pýtal sa, či niekto videl niekedy tlačovú konferenciu strany, ktorá pôsobí len na juhu Slovenska, žeby kritizovala napríklad obchvat Prešova.Keby podľa neho opozícia vzala na seba zodpovednosť a povedala, že je iná možnosť, ako získať viac peňazí na diaľnice, tak potom sa bude tlačiť na ministra, aby urýchlil výstavbu diaľnic aj cez sever.dodal Bugár. Podľa neho sa opozícia takto snaží napadnúť južné úseky a presunúť peniaze tam, kde pripravenosť diaľnic nie je dostatočná.