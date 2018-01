OĽaNO zvažuje mimoriadnu schôdzu parlamentu k nákupu lietadiel Spartan

Na archívnej snímke C-27J Spartan. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 23. januára (TASR) - Opozičné hnutie OĽaNO chce mimoriadne rokovanie brannobezpečnostného parlamentného výboru o nákupe lietadiel Spartan. V hre je podľa šéfa klubu OĽaNO Richarda Vašečku aj mimoriadna schôdza Národnej rady SR k tejto téme.uviedol Vašečka.Opozícia má podľa neho záujem o komunikáciu, neprekáža jej rokovať aj v utajenom režime, pokiaľ ide o tajné informácie. Podľa Vašečku však nie je dôvodov utajovať všetko.uviedol a poukázal, že ide o verejné financie.Vašečka chcel o tejto téme hovoriť už na dnešnom rokovaní. Predseda výboru Anton Hrnko (SNS) mu tlmočil, že minister Peter Gajdoš (SNS) je ochotný prísť na mimoriadny výbor v utajenom režime, ale zváži, čo poslancom povie. Už minule totiž niektorí údajne vyniesli z rokovania tajné informácie.Obstaranie dvoch dopravných lietadiel Spartan C-27J sa datuje ešte do roku 2008, keď bol dodávateľ vybraný v rámci verejnej obchodnej súťaže. Zmluva o dodávke však bola reálne podpísaná až v roku 2014. Súčasťou kontraktu je tiež päťročná logistická podpora.Minister Gajdoš nedávno informoval, že cena za prvé z dvoch lietadiel C-27J Spartan bude nižšia o 879.000 eur. Ide o výsledok rokovania ministerstva obrany s výrobcom za omeškanie jeho dodávky. Táto suma sa môže v konečnom dôsledku ešte navýšiť, pretože rezort naďalej rokuje aj o sankcii v súvislosti so zmluvou, ktorá sa týkala logistickej podpory. Druhé z lietadiel Spartan by malo byť na Slovensko dovezené v prvej polovici tohto roka. Zatiaľ nie je avizované jeho meškanie.C-27J Spartan je viacúčelové transportné lietadlo s dĺžkou 22,7 metra, výškou 9,64 metra a s rozpätím krídel 28,7 metra. Dosahuje maximálnu cestovnú rýchlosť 500 km/h, dostup má 9144 metrov a maximálny dolet 5852 kilometrov. Odvezie 46 pasažierov.