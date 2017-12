Old Boys Spartaka Trnava sú víťazmi halového turnaja Kmeťo Band Gold

Na snímke vpravo Karol Dobiáš (Bohemians) počas III. ročníka medzinárodného halového turnaja internacionálov Kmeťo band gold za účasti tímov Bohemiansu Praha, Spartaka Trnava, Slovana Bratislava a bratislavského mužstva výberu osobností Kmeťo band gold 28. decembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Výsledky – základná časť:

Bratislava 28. decembra (TASR) - Víťazom 3. ročníka medzinárodného halového turnaja internacionálov Kmeťo Band Gold sa stal tím Old Boys Spartaka Trnava, ktorý v ŠH Mladosť vo štvrtkovom finále zdolal svojich rovesníkov z Old Boys ŠK Slovan Bratislava 2:0.V súboji o tretie miesto vyhral FK Bohemians Praha nad tímom Osobnosti Kmeťo Band Gold 5:4 po rozstrele zo značky pokutového kopu. Najlepším strelcom turnaja so 4 gólmi sa stal Jakub Slunéčko, za najlepšieho hráča vyhlásili Antonína Panenku a za najsympatickejšieho hráča Lukáša Hartiga (všetci Bohemians). Najlepším brankárom bol Marián Kapusta (Slovan), najkrajším hráčom spevák Pavol Drapák. Najstarším hráčom na ihrisku bol 79-ročný Stanislav Jarábek (Trnava).FK Bohemians Praha – Old Boys ŠK Slovan Bratislava 2:5 (0:5),Osobnosti Kmeťo Band Gold – Old Boys Spartak Trnava 1:4 (0:3)Bohemians – Osobnosti 5:4 po pok. kopoch (2:3, 4:4)Slovan – Trnava 0:2 (0:0)Jakub Slunéčko, 4 gólyAntonín PanenkaLukáš Hartig (všetci Bohemians)Marián Kapusta (Slovan)