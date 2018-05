OLO nemá voziť odpad do Vassal EKO, vedenie hľadá alternatívy

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. mája (TASR) – Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) musí prestať voziť akýkoľvek odpad, vrátane plastu a papiera, do areálu firmy Vassal EKO v Podunajských Biskupiciach. Vedenie o to požiadala Dozorná rada OLO, ktorá chce taktiež analýzu možnosti výpovedí všetkých zmlúv s touto firmou. Tá v tesnej blízkosti nelegálnej skládky dočasne pre OLO triedi a lisuje papier i plasty. V jej areáli v minulosti počas odstávky spaľovne OLO aj na istý čas uskladňovalo vyzbieraný zmesový odpad.Dozorná rada OLO zároveň od generálneho riaditeľa Branislava Cimermana chce, aby do stredy 16. mája pripravil návrhy riešenia, čo s komunálnym odpadom počas odstávok spaľovne.povedal pre TASR predseda Dozornej rady OLO Martin Kuruc. Keďže v Bratislave je podľa neho okolo 80 firiem, ktoré nakladajú s odpadmi, od primátora chcú, aby poskytol zoznam týchto firiem.podotkol.OLO momentálne hľadá alternatívne miesta odoberania tých druhov odpadu, ktoré doteraz smerovali do Vassal EKO. Ako však tvrdí, nie je to možné obratom.povedala pre TASR hovorkyňa OLO Beáta Humeniková. Momentálne sa podľa jej slov už uskutočňujú aj právne analýzy možnosti ukončenia všetkých zmlúv s Vassal EKO.Zmesový komunálny odpad počas aktuálnej odstávky spaľovne odpadu bol podľa Humenikovej odvážaný na skládky do Zohora a Senca. Odstávku však ukončia v skoršom termíne a odpad bude od pondelka (14.5.) opäť odvážaný do spaľovne. Od júna bude dotrieďovanie papiera a plastov prebiehať v novej linke pri spaľovni odpadu OLO.Už niekoľko týždňov sa prešetruje podozrenie, či nevyváža OLO odpad na nelegálnu skládku do Podunajských Biskupíc, ktorá sa nachádza v blízkosti areálu Vassal EKO. Riaditeľ OLO to však odmieta a odvoláva sa aj na GPS vozidiel. Vassal EKO sa dištancuje od nelegálnej skládky a tvrdí, že nie je na jej pozemkoch. Kopec s odpadom sa však napriek tomu zaviazala spoločnosť odstrániť, na jej mieste chce totiž postaviť ďalšie ekologické triediace linky.Okresný úrad Bratislava oponuje, že skládka vznikla až po začatí činnosti spoločnosti Vassal EKO v danej lokalite, čo podľa úradu preukazujú aj satelitné snímky a ortofotomapy.