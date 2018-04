OLO odmieta obvinenia o vození odpadu na nelegálnu skládku

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 27. apríla (TASR) – Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) odmieta obvinenia a špekulácie o vození odpadu na nelegálnu skládku na Lieskovskej ceste v Podunajských Biskupiciach. Taktiež odmieta ovplyvňovanie zmluvných a obchodných vzťahov medzi ňou a firmou Vassal EKO. V OLO je v piatok kontrola mestských poslancov, ktorá to má preveriť.Mestská firma deklaruje, že zmesový komunálny odpad z čiernych zberných nádob je odvážaný do spaľovne odpadu vo Vlčom hrdle, kde je následne energeticky zhodnotený. Bioodpad z hnedých zberných nádob je odvážaný do kompostárne, kde sa ďalej niekoľko mesiacov spracováva na kompost.informovala TASR hovorkyňa OLO Beáta Humeniková.Dotrieďovanie papiera a plastov dočasne vykonáva pre OLO firma Vassal EKO, a preto sa podľa Humenikovej zberné vozidlá OLO pohybujú v areáli tejto firmy.uviedla. Areál recyklačného dvora Vassal EKO sa však nachádza v tesnej blízkosti rozsiahlej nelegálnej skládky v Podunajských Biskupiciach, mestskí poslanci preto chcú v piatok preveriť, či na nej náhodou nekončí odpad OLO.Mestská spoločnosť tvrdí, že Vassal EKO bola na zabezpečenie tejto služby vybraná na základe obchodnej verejnej súťaže, v rámci ktorej predložila spomedzi všetkých účastníkov najvýhodnejšiu ponuku.podotkla Humeniková. Od júna už bude dotrieďovanie papiera a plastov podľa jej slov prebiehať v dotrieďovacom závode mestskej firmy pri spaľovni odpadu.Na stredajšom (25.4.) zasadnutí mestského zastupiteľstva ukázal jeden z občanov poslancom fotografiu, na ktorej sú spoločne na lodi riaditeľ OLO Branislav Cimerman, konateľ spoločnosti Vassal EKO Michal Kováč a bývalý spolupracovník firmy Vassal EKO Michal Grebeči. Autentickosť fotografie potvrdila pre TASR spoločnosť OLO i súkromník.povedala Humeniková. Vassal EKO argumentuje, že oblasť odpadového hospodárstva je relatívne malá a poznajú sa v nej prakticky všetci. Obe firmy odmietajú, že by táto známosť ovplyvnila ich obchodné vzťahy.Vassal EKO sa zároveň dištancuje od nelegálnej skládky a tvrdí, že nie je na jej pozemkoch. Kopec s odpadom sa však napriek tomu zaviazala odstrániť.oponuje Okresný úrad Bratislava v liste adresovanom mestskej časti.