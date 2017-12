OLO zabezpečí v Bratislave odvoz odpadu aj počas vianočných sviatkov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Miroslav Košírer Foto: TASR/Miroslav Košírer

Bratislava 23. decembra (TASR) - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) sa o odvoz zmesového komunálneho aj triedeného odpadu v hlavnom meste postará aj počas vianočných sviatkov. S odvozom vianočných stromčekov začne od 8. januára 2018. TASR o tom informovala hovorkyňa OLO Beáta Humeniková.Odvoz odpadu realizuje OLO od pondelka do soboty s výnimkou dvoch dní v roku – Nového roka a Veľkonočného pondelka.podotkla Humeniková. Pondelkový odvoz odpadu bude realizovaný v utorok, utorkový v stredu, stredajší vo štvrtok, štvrtkový v piatok a v sobotu (6.1.) bude realizovaný odvoz odpadu za piatok aj sobotu súčasne.Zberný dvor a spaľovňa odpadu budú počas sviatkov zatvorené v čase 24. až 26. decembra, 1. januára a 6. januára 2018. Spoločnosť OLO sa následne postará aj o zber a odvoz vianočných stromčekov. Ten sa bude realizovať od 8. januára a potrvá do 31. marca 2018.spresnila Humeniková. Existuje aj možnosť priviezť stromček osobne a bezplatne ho odovzdať v zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste 2 v Bratislave, ktorý je otvorený každý deň, okrem nedele a sviatkov, od 8.00 do 18.00 h.OLO zároveň upozorňuje na falošných smetiarov – vinšovníkov, ktorí sú oblečení vo falošných uniformách a od ľudí žiadajú peňažnú pozornosť. Spoločnosť OLO sa od týchto aktivít a osôb dištancuje a upozorňuje, že jej zamestnanci majú takúto činnosť zakázanú a v žiadnom prípade si od občanov nepýtajú peňažnú hotovosť ani iné dary.podotkla Humeniková.