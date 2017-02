Olympijské hry: Takeda zopakoval, že necíti vinu za korupciu

Na archívnej snímke japonský premiér Šinzo Abe (druhý vpravo), prezident Japonského olympijského výboru Cunekazu Takeda (vpravo) počas prezentácie Tokia ako kandidátskeho mesta na usporiadanie letných olympijských hier v roku 2020 pred členmi hodnotiacej komisie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) v Tokiu 4. marca 2013. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Tokio 8. februára (TASR) - Prezident organizačného výboru OH 2020 Cunekazu Takeda vypovedal minulý týždeň pred vyšetrovateľmi, ktorí sa zaoberajú prípadom korupčných obvinení tokijskej kandidatúry. Takeda sa necíti byť vinný a orgánom činným v trestnom konaní len zopakoval to, "Organizátori OH 2020 sú podozriví pre kontroverznú platbu singapurskej poradenskej spoločnosti. Nezávislá komisia Japonského olympijského výboru však pred časom dospela k záveru, že na transakcii vo výške dva milióny dolárov firme Black Tidings nebolo nič nelegálne.Komisia uviedla, že organizátori neposkytli peniaze ako dar a ani neporušili etický kódex Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Šéf spomínanej firmy Ian Tan Tong Han mal blízko k Papa Massatovi Diackovi, synovi bývalého prezidenta Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) Lamine Diackovi. Existovalo podozrenie, že peniaze mali ísť práve Diackovi staršiemu, ktorý hlasoval o dejisku hier v roku 2020. Obaja Diackovci sú podozriví z prijatia úplatkov a zakrývania dopingových prehreškov v atletike. Prípad však stále nie je uzavretý a riešia ho vyšetrovatelia.Tokio zdolalo vo voľbách o usporiadanie OH 2020 Istanbul a Madrid.