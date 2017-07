Olympijské: Organizačný výbor OH 2020 stále nepozná konečnú výšku rozp

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 18. júla (TASR) - Šéf organizačného výboru olympijských hier 2020 v Tokiu Toširo Muto stále nepozná konečnú výšku rozpočtu na prípravu podujatia. Finálna čiastka nebude známa až do roku 2019.Rozpočet OH 2020 sa počas príprav od roku 2013 zdvojnásobil, usporiadatelia pôvodne počítali so sumou 6,6 miliardy amerických dolárov, vynaložili však už 12,6 miliardy a konečné číslo sa môže ešte zvýšiť. Japonskí organizátori sa snažili čiastočne znížiť náklady využitím existujúcich a dočasných športovísk, aby sa vyhli budovaniu nových. Informovala o tom agentúra AP.