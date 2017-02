Olympijský výber podľahol v Grazi aj Nórom.Skončil na poslednom mieste

Tréner slovenského Olympijského tímu Marcel Ozimák Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Euro Ice Hockey Challenge /Graz/:



Nórsko - Olympijský tím Slovenska 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Góly: 27. Salsten (Forsberg, Bonsaksen), 52. Stene (Olden) - 53. Puliš (Bačik, Hraško). Rozhodovali: Štefík, Nothegger – Seewald, Štolc, vylúčenia: 2:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, strely na bránku: 39:12, 254 divákov.



zostavy:



Nórsko: Söberg - Holös, Bonsaksen, Johannesen, Strom, Espeland, Lesund - Haga, Roest, Rosseli Olsen - Heier, Trettenes, Röymark - Valkvae Olsen, Stene, Olden - Kristiansen, Forsberg, Salsten



Olympijský tím Slovenska: Godla – Dinda, Rosandič, Bačik, Rais, Koch, Hraško, Grman, Holenda - Matoušek, Boltun, Hlinka - Štrauch, Krištof, Gríger - Sukeľ, Puliš, Zuzin - Lichanec, Šiška, Skalický



Hlas po zápase:



Marcel Ozimák, tréner SR: "V tomto zápase sme nastúpili proti A-tímu Nórska, čo bolo citeľné. Zápas sa hral vo svižnom tempe, Nóri si vytvárali veľa šancí, ale treba povedať, že zakončovali z takých pozícií, z ktorých góly nepadajú a nám sa darilo vykrývať predbránkový priestor. V druhej tretine sa nám podarilo vytvoriť si niekoľko sľubných príležitostí, z ktorých sme mohli skórovať, avšak v tretej tretine sme inkasovali druhý gól. V závere sme po znížení na 1:2 boli blízko k prekvapeniu, keď sme hrali šiesti proti štyrom. Musím všetkých hráčov pochváliť, zahrali za hranicou svojich možností a dokázali, že majú potenciál. Celkovo hodnotím naše vystúpenie na turnaji kladne, aj keď sme prehrali jeden zápas v predĺžení, jeden o gól a jeden o dva s Francúzmi. Treba si uvedomiť, že sme hrali proti tímom z elitnej kategórie MS, práve takéto zápasy môžu hráčov posunúť dopredu."





Tabuľka pred záverečným zápasom turnaja:



1. Nórsko 3 2 0 1 0 7:4 7

2. Rakúsko 2 0 2 0 0 4:2 4

3. Francúzsko 2 1 0 0 1 4:5 3

4. OH-tím SR 3 0 0 1 2 3:7 1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Graz 11. februára (TASR) - Slovenský Olympijský tím neuspel ani vo svojom treťom zápase na turnaji Euro Ice Hockey Challenge v rakúskom Grazi. Zverenci trénera Marcela Ozimáka po prehrách s domácou reprezentáciou (1:2 pp) a Francúzskom (1:3) nestačili v sobotu ani na Nórsko, ktorému podľahli 1:2. Na podujatí obsadili so ziskom jedného bodu posledné štvrté miesto.O celkovom víťazovi turnaja rozhodne záverečný duel medzi Rakúskom a Francúzskom (18.00), domáci hráči budú oslavovať prvenstvo, ak vyhrajú nad "Les Bleus" v riadnom hracom čase. Pri každom inom výsledku sa budú radovať z celkového triumfu Nóri.Jediný gól Olympijského tímu SR dal v tretej tretine Radovan Puliš. Za najlepšieho slovenského hráča zápasu vyhlásili Dávida Grígera. Slováci si v 28. vzájomnom stretnutí s "vikingami" zapísali siedmu prehru, na konte majú aj 19 víťazstiev a dve remízy.V prvej vyrovnanej tretine videli diváci málo šancí, hralo sa viac takticky a čakalo sa na chybu jedného či druhého mužstva. Prvú strelu na bránku vyslal od modrej čiary Johannesen, Godla si pohodlne pripísal prvý úspešný zákrok. Severania mohli otvoriť skóre zápasu v 14. minúte, keď si na dve minúty musel ísť sadnúť na trestnú lavicu Lichanec, ale Slováci sa ubránili. V závere prvej dvadsaťminútovky mali opäť častejšie puk na hokejkách Nóri, ale do kabín sa išlo za bezgólového stavu.V druhej časti sa opäť ako prvý dostal k zákroku Godla, v 25. minúte však musel zasahovať po Matoušekovej snahe aj Söberg. O dve minúty však už Nóri viedli, keď Bonsaksen našiel voľného Salstena a ten prekonal Godlu - 1:0. O minútu neskôr slovenský brankár zachránil svoj tím skvelým zákrokom, keď nedovolil skórovať Lesundovi. V 32. minúte pomohla Godlovi aj konštrukcia bránky, keď sa v čistej šanci ocitol Heier. Nórsky tlak potom otupilo prvé vylúčenie na ich strane, ale Slováci brankára Söberga výraznejšie neohrozili. Záver druhej tretiny patril opäť domácim, ale druhý gól sa im streliť nepodarilo.Tretia tretina začala úpornou snahou Slovenska o vyrovnanie, no Nóri úvodný tlak prečkali bez ujmy a na konci prvej päťminútovky tretieho dejstva pohrozili strelou Espelanda. Severania aj naďalej veľmi pozorne bránili a v 50. minúte strelili svoj druhý gól, o ktorý sa postaral Stene. Odpoveď ale prišla už o minútu, keď sa po strele Bačika výborne pred Söbergom zorientoval Puliš a znížil na 1:2. Snahu o vyrovnanie však vzápätí naštrbil Kochov faul, Nóri ho dokázali v presilovke potrestať gólom, ale rozhodcovia ho po dlhej porade napokon neuznali, pretože bol dosiahnutý vysokou hokejkou. Svoj jednogólový náskok si už ale "vikingovia" ustrážili a pripísali si druhé víťazstvo na turnaji.