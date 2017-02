Olympijský výbor KĽDR kritizuje sankcie

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pchjongjang 13. februára (TASR) - Olympijský výbor Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (PRK) sa v pondelok ohradil proti sankciám, ktoré krajinu postihujú za programy nukleárnej energie a rakiet dlhého doletu. Podľa organizácie ide o snahu zabrániť jej športovcom v dôstojnom súperení na medzinárodnom poli.Sankcie zabraňujú KĽDR v dovoze lyží, snežných skútrov, ratrakov, jácht či biliardových stolov. Tieto predmety totiž patria do skupiny luxusných tovarov. Zástupca generálneho sekretára PRK Kang Ryong Gil to považuje za "nebezpečnú tajnú politickú schému, aby krajina nesplnila svoj cieľ stať sa svetovou športovou mocnosťou." Predstaviteľ výboru ďalej uviedol, že niektoré európske štáty im odmietajú predať športové vybavenie.Gil tvrdí, že pre opatrenia nedostávajú ani finančné prostriedky z Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a medzinárodných riadiacich organizácií, ktoré poskytujú iným rozvojovým krajinám. Líder KĽDR Kim Čong-un stanovil zvýšenie profilu vo svetovom športe za jednu z priorít svojho režimu, zatiaľ však nie je isté, či sa jej reprezentanti predstavia na budúcoročných zimných olympijských hrách, ktoré hosti susedná Kórejská republika. Kim, ktorý v mladosti žil vo Švajčiarsku, nariadil krátko po nástupe koncom roka 2011 výstavbu prvého a jediného luxusného lyžiarskeho strediska.Na rezort Masikryong sa poukazuje ako na príklad, že do KĽDR napriek sankciám prúdi luxusný tovar, primárne cez Čínu. Začiatkom minulého roka ich sprísnili práve na stroje potrebné na údržbu svahov. Stredisko však naďalej nemá problém so zásobovaním a stalo sa populárnou destináciou pre domácich, ale aj zahraničných turistov.