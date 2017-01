Omán prijme desať zajatcov z americkej väznice Guantánamo

Guantánamo, Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dubaj 16. januára (TASR) - Vláda Ománu dnes oznámila, že krajina prijíma ďalších desiatich zajatcov z americkej vojenskej väznice Guantánamo na Kube, a to na základe žiadosti dosluhujúceho prezidenta USA Baracka Obamu.Vyhlásenie ománskeho ministerstva zahraničných vecí neuvádza mená týchto osôb. V júni 2015 prijal Omán šiestich Jemenčanov zadržiavaných v Guantáname a v januári 2016 nasledovali ďalší desiati zajatci pochádzajúci z Jemenu, kde v posledných rokoch zúri občianska vojna.Ministerstvo obrany USA sa k najnovšiemu presunu osôb z Guantánama zatiaľ nevyjadrilo. Americké úrady však pred niekoľkými dňami vyhlásili, že pred odchodom Obamu z prezidentskej funkcie 20. januára by mohlo byť prepustených 19 z 55 zvyšných zajatcov v tejto vojenskej väznici.Obama sa počas svojho pôsobenia v Bielom dome snažil o znižovanie obsadenosti väznice Guantánamo, ktorú však nedokázal úplne uzavrieť. Jeho nástupca Donald Trump ešte počas vlaňajšej predvolebnej kampane vyhlásil, že túto väznicu chce nielen zachovať, ale ju ajVo väzenskom zariadení Guantánamo, zriadenom USA v rámci tzv. vojny proti terorizmu, boli v minulosti zadržiavané stovky zajatcov podozrivých z teroristickej činnosti, a to väčšinou bez vznesenia obvinení či súdneho procesu.