Ombudsmanka dostane podnet pre možné porušenie listového tajomstva

Bratislava 5. mája (TASR) – Možným porušením práva občanov na listové tajomstvo, ku ktorému malo dôjsť v Kancelárii Národnej rady (NR) SR, by sa mala zaoberať verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Dnes sa na ňu s podnetom obrátili poslanci Ondrej Dostál, Peter Osuský (obaja SaS), Zuzana Zimenová a Viera Dubačová (obe nezaradené).Členovia snemovne namietajú, že k porušeniu základného práva na ochranu listového tajomstva došlo vydaním rozhodnutia vedúceho Kancelárie NR SR Daniela Guspana, ktoré sa týkalo zabezpečenia manipulácie s doručenými zásielkami.argumentujú poslanci.Tvrdia, že takýmto postupom došlo k porušeniu listového tajomstva, ktoré zaručuje Ústava SR. V nej sa píše, že. Podľa Dostála síce slovenský právny systém stanovuje viaceré výnimky zo zákazu porušovať listové tajomstvo,Poslanci podnetom žiadajú verejnú ochrankyňu práv, aby situáciu preverila a zistila, či došlo k porušeniu ústavou garantovaného práva na ochranu listového tajomstva, či protiprávny stav ešte pretrváva, alebo bol odstránený a aké boli prijaté opatrenia, aby k podobnému zásahu do ústavných práv v budúcnosti nedochádzalo.Kancelária NR SR ešte vo štvrtok (4.5.) oznámila, že v Guspanovom rozhodnutí došlo k zmenám.informovala kancelária.Poslanec bude musieť v takomto prípade zabezpečiť svoju prítomnosť alebo prítomnosť osoby, ktorú poverí, pri otváraní listovej zásielky.doplnila kancelária.Ak si poslanec alebo ním splnomocnená osoba neprevezme predmetnú poštovú zásielku, tá bude uložená na určenom bezpečnostnom pracovisku Kancelárie NR SR do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca." píše sa ďalej v stanovisku.Zásielky, ktorých úprava alebo viditeľný obsah sú urážlivé alebo hanlivé, budú podľa kancelárie naďalej doručované adresátom do poštových priečinkov.uviedla kancelária.