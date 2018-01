Ombudsmanka M. Patakyová ocenila reformy na súde

Na snímke verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 30. januára (TASR) – Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová ocenila v utorok reformné opatrenia, ktoré od nástupu do funkcie postupne zaviedla predsedníčka Najvyššieho súdu (NS) SR Daniela Švecová. TASR informovala Alexandra Važanová z referátu komunikácie s verejnosťou Kancelárie NS SR.Skracovanie dĺžky súdnych konaní a rozhodovanie vecí bez zbytočných prieťahov označili verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová a predsedníčka NS SR Daniela Švecová za kľúčové pri vytváraní obrazu justície, ako aj získavaní dôvery občanov.povedala Švecová.Jedným z opatrení, ktoré by mal pocítiť práve občan, je personálna politika Daniely Švecovej. Od jej vymenovania do funkcie, v októbri 2014 sa počet asistentov sudcov zvýšil o 55. Dnes ich na Najvyššom súde pracuje 87, čo je o dve tretiny viac ako v roku 2013. Aj vďaka tomuto opatreniu sa v roku 2017 podarilo na NS SR znížiť stav nevybavených vecí o 33 percent.Švecová sa dotkla aj problematiky zjednocovania rozhodovacej činnosti. Za mimoriadne dôležité považuje, aby zjednocovacie stanoviská kolégií a pléna Najvyššieho súdu boli pre sudcov zo zákona záväzné. Verejná ochrankyňa práv predsedníčku Najvyššieho súdu v tomto smere ubezpečila, že v prípade legislatívnej iniciatívy, bude mať tento návrh jej plnú podporu.