Omilostený bývalý peruánsky prezident požiadal Peruáncov o odpustenie

Bývalý peruánsky prezident Alberto Fujimori odchádza zo súdnej siene v Lime 13. marca 2014. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lima 26. decembra (TASR) - Bývalý peruánsky prezident Alberto Fujimori sa v utorok ospravedlnil občanom Peru za všetko zlo napáchané počas jeho vlády v 90. rokoch.Informovala o tom agentúra AP, ktorá pripomenula, že ide o Fujimoriho prvú prosbu o odpustenie od jeho odsúdenia na 25 rokov väzenia za porušovanie ľudských práv v Peru.Fujimori dostal v pondelok milosť od peruánskeho prezidenta Pedra Pabla Kuczynského, a to na základe humanitárnych dôvodov. Fujimori totiž podľa lekárskych zdrojov trpíKuczynského predchodca Ollanta Humala omilostenie Fujimoriho odmietol.Kuczynského rozhodnutie vyvolalo protesty Fujimoriho odporcov.Fujimori vládol v Peru v rokoch 1990-2000, následne utiekol pred stíhaním ohľadom rozsiahlych obvinení z korupcie a porušovania ľudských práv. Svoje odstúpenie odfaxoval do Peru z Japonska, kde dostal štatút utečenca, pretože mal japonských predkov. Neskôr sa vrátil do regiónu s tým, že sa uchádza o opätovné zvolenie, informovala agentúra DPA.Čilské úrady ho však v roku 2007 zatkli a vydali do Peru. Kuczynského omilostenie Fujimoriho prichádza len niekoľko dní po tom, ako peruánsky prezident ustál hlasovanie o vyslovení svojej nedôverhodnosti v parlamente.Kuczynski vo voľbách v júni 2016 tesne porazil Fujimoriho dcéru, pravicovú populistku Keiko Fujimoriovú.