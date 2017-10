Omilostený Kajínek mal autohaváriu

Na archívnej snímke z roku 2000 je Jiří Kajínek Foto: Archív TASR Foto: Archív TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 4. októbra (TASR) - Českým prezidentom Milošom Zemanon omilostený dvojnásobný vrah Jiří Kajínek mal dnes popoludní v Plzenskom kraji autohaváriu. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz s tým, že podľa prvých informácií sa nikomu nič nestalo.Kajínek sa so svojím mercedesom dnes okolo 15.00 h na ceste smerujúcej do Domažlíc zrazil na križovatke s vozidlom značky Škoda Fabia. Spravodajca denníka Právo povedal, že pri zrážke sa poškodili najmä plechy áut a nikto sa nezranil.Kajínek sa k nehode bezprostredne odmietol vyjadriť a s plzenskými policajtmi spísal úradný záznam.Jiřího Kajínka odsúdili 23. júna 1998 na doživotie za to, že pri plzenskej väznici Bory zastrelil podnikateľa Štefana Jandu a jeho osobného strážcu. V máji tohto roka ho na základe milosti prezidenta Zemana po 23 rokoch prepustili z väznice v Jablonci nad Nisou-Rýnoviciach. Následne odcestoval do Brna, kde žije so svojou priateľkou.