Omrzliny treba zahrievať postupne, snehom ich netrite

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. januára (TASR) - Pred silným mrazom a vznikom omrzlín ochráni vhodné a hlavne vrstvené oblečenie. Najčastejšie bývajú podľa skúseností záchranárov postihnuté koncové a nechránené časti tela ako prsty, nos či tvár. Postihnuté miesto možno spoznať tak, že je bledšie až voskové, necitlivé a neskôr sa v ňom môže objaviť bodavá bolesť.K prvej pomoci v takomto prípade patrí postupné zahrievanie. ",“ vysvetľuje Martina Vitková, vedúca Edukačného a tréningového centra a supervízorov spoločnosti Falck Záchranná. Ak sa objavia pľuzgiere, treba vyhľadať lekára.S nízkymi teplotami vzduchu sa zvyšuje aj nebezpečenstvo vzniku úrazov, napríklad pošmyknutí sa na zľadovatenom chodníku, ceste či zamrznutej vodnej ploche. Dôsledkom bývajú často zlomeniny horných a dolných končatín. Ďalej sú to podvrtnutia a úrazy hlavy.“ upozorňuje Miroslav Nagy, hlavný inštruktor Falck Academy.Pri páde si treba chrániť najmä hlavu, pokúsiť sa padať na zadok alebo chrbát a zmierniť dopad rukami." odporúča Nagy. Stlmiť náraz a zmierniť následky úrazu pomôže aj hrubá vetrovka, pokrývka hlavy či rukavice.Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje, že aj dnes zasiahnu takmer celé územie Slovenska nízke teploty. Na strednom a severe východného Slovenska treba najmä ráno a večer počítať s teplotami od -20 do -27 stupňov Celzia. Na časti západného a juhu stredného a východného Slovenska sa zas môžu vyskytnúť teploty od -15 do -20 stupňov Celzia.