OMV MaxxMotion Performance Fuels prináša maximálny výkon a ochranu

Bratislava 6. júla (OTS) - Prémiové palivá OMV MaxxMotion Performance Fuels poskytujú maximálny výkon a maximálnu ochranu a okrem toho môžu teraz dokonca vylepšiť vaše auto. Na nového majiteľa čaká Audi Q2. Získať ho môže za tankovanie prémiových palív OMV MaxxMotion Performance Fuel a účasť v súťaži. Vyhrať možno aj stovky ďalších cien, no skutočným víťazom je každý, kto tankuje OMV MaxxMotion 100plus alebo OMV MaxxMotion Diesel.OMV MaxxMotion 100plus ponúka všetkým vodičom novú úroveň kvality. Benzín vylepšuje efektivitu, zabezpečuje optimálnu funkčnosť a zabezpečuje dlhú životnosť motora. Palivo je navrhnuté tak, aby spĺňalo najvyššie požiadavky popredných výrobcov automobilov a motorov. Splnením kritérií Worldwide Fuel Charter kategórie 5 získalo najvyššie hodnotenie kvality. Aditíva so špeciálnym zložením vylepšujú účinnosť paliva, zaisťujú optimálnu funkcionalitu a zabezpečujú dlhú životnosť motora. Výsledkom je aj zlepšené zrýchlenie a celkovo lepší výkon.,“ povedal, Retail Manager OMV Slovensko.Získať šancu na výhru je skutočne jednoduché. Každý, kto naplní nádrž svojho vozidla aspoň 35 litrami paliva OMV MaxxMotion Performance Fuel, získa na čerpacej stanici stierací žreb. Do súťaže sa zapojí po registrácii jedinečného kódu zo žrebu buď na webovej stránke alebo po odoslaní sms na číslo 6661. Po splnení podmienok sa možno zúčastniť i viackrát.Šťastný víťaz sa môže tešiť na úplne nové Audi Q2 Basis 1,4 TFSI. OMV okrem toho každý týždeň trvania súťaže rozdá 72 tankovacích kariet OMV Value Card v hodnote 10 eur a 12 kariet OMV Value Card v hodnote 30 eur. Pre členov OMV SMILE & DRIVE je každý týždeň pripravených 3 x 1000 bodov. Zaujímavé ceny sú nachystané aj pre fanúšikov motoristického športu, ktorí majú šancu získať 60 vstupeniek na niektoré z motoristických podujatí na okruhu SLOVAKIA RING v Orechovej Potôni.Súťaž potrvá. Presné pravidlá možno získať na každej čerpacej stanici OMV a na www.omv.sk