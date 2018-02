OMV otvára novú čerpaciu stanicu v Poprade

Zákazníci môžu načerpať kvalitné palivá už aj v Poprade – Matejovciach



Na stojanoch bude od 5. do 9. februára palivo v čase od 15:00 do 17:00 za euro



Nová čerpacia stanica prinesie bohatú ponuku služieb, ako aj skvelé pochúťky v kaviarni VIVA CAFE



Informácie o spoločnosti:

OMV Slovensko, s.r.o.

OMV Aktiengesellschaft

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

„O našej snahe ponúkať čo najkvalitnejšie produkty a služby sa teraz budú môcť presvedčiť aj obyvatelia a návštevníci Popradu. Novú čerpaciu stanicu OMV otvárame v časti Matejovce a veríme, že sa čoskoro stane miestom, ktoré budú pravidelne navštevovať,“ hovorí Gernot Gollner, retail manager OMV Slovensko.Na prvých návštevníkov čaká týždeň plný prekvapení. Od pondelka 5. februára do piatku9. februára, počas vybraných hodín - od 15.00 do 17.00 - budú mať možnosť natankovať kvalitné palivo za cenu len 1 euro za liter.K tomu ich pozveme na chutnú VIVA kávu ako aj ochutnávku nášho sortimentu čerstvých bagiet.V ponuke palív zákazníci OMV Slovensko nájdu štandardné palivo so zaručenou kvalitou. Tí, ktorí chcú svojim vozidlám dopriať to najlepšie, môžu načerpať aj prémiové palivá MaxxMotion. MaxxMotion 100 plus i MaxxMotion Diesel sú výsledkom dlhého výskumu a testovania a posúvajú starostlivosť o motor na vyššiu úroveň. Špeciálna receptúra spĺňa najprísnejšie požiadavky automobilového priemyslu. Palivá OMV MaxxMotion poskytujú optimálnu účinnosť spaľovania, dlhšiu životnosť motora i vyšší výkon.* V prípade zimnej nafty OMV MaxxMotion Diesel je zaručená spoľahlivá prevádzka vozidla až do mínus 40 stupňov Celzia, takže ani tuhé tatranské mrazy nezastihnú vodičov nepripravených.Čerpacie stanice však dnes už nie sú len o kvalitnom palive. Na vodičov a posádky vozidiel bude v Poprade čakať miesto ponúkajúce rôzne služby. Zasýtiť sa môžu ponukou horúcich pochúťok, ako je pizza, panini alebo novinka rusticini. Samozrejmosťou sú aj vždy čerstvé bagety. Nové špeciálne pece ich navyše vedia okamžite zapiecť tak, že pečivo zostane teplé a chrumkavé, no náplň bude naďalej čerstvá a svieža. Silu dodá aj vynikajúca káva, pochádzajúca z Fair Trade plantáží a pripravená v renomovaných pražiarňach v Taliansku.Zákazníci na novej čerpacej stanici nájdu kompletný sortiment starostlivosti o vozidlo ako aj umývaciu linku OMV TOP WASH. Tá sa šetrne postará nielen o karosériu, ale i o podvozok. To je mimoriadne dôležité najmä počas zimného obdobia, keď je spodná časť vozidla vystavená korozívnym účinkom posypovej soli.Na čerpacej stanici si zákazníci môžu zakúpiť aj diaľničné známky. K dispozícii majú aj služby Ticketportal, nabíjacie stanice pre telefóny či tablety a samozrejme bezplatné wi-fi pripojenie.* Výhody a účinky paliva sú ovplyvnené aj vozidlom, správaním vodiča a technickým stavom motora a sú založené na porovnaní s palivom, ktoré spĺňa miestne minimálne požiadavky noriem STN EN 590 pre naftu a STN EN 228 pre benzín.Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a s 91 čerpacími stanicami má na Slovensku 18 % podiel na trhu. Čerpacie stanice OMV sú multifunkčnými centrami služieb - čerpacími stanicami pre ľudí i vozidlá. Zákazníci OMV majú k dispozícii palivá, mazivá i umývacie služby; 60 obchodov VIVA navyše ponúka ľahké jedlá, občerstvenie a širokú škálu ďalších služieb. Spoločnosť OMV Slovensko priamo zamestnáva 180 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila 966 pracovných miest.Viac informácií nájdete na www.omv.sk OMV je výrobcom a predajcom ropy a zemného plynu, inovatívnych energetických riešení a petrochemických riešení vyššej kategórie - a to všetko zodpovedným spôsobom. S predajmi v rámci skupiny 19 miliárd eur a 22 500 zamestnancami v roku 2016 je OMV Aktiengesellschaft jednou z najväčších obchodovateľných priemyselných spoločností Rakúska. V rámci prieskumného a produkčného segmentu má OMV silné postavenie v Rumunsku a v Rakúsku a vyrovnané medzinárodné portfólio. Denná ťažba v roku 2016 dosiahla v priemere 311-tisíc barelov denne. V segmente rafinácie dosiahla kapacita rafinácie 17,8 miliónov ton ročne. K júnu 2017 prevádzkovala viac ako 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách. OMV prevádzkuje aj sieť plynovodov v Rakúsku a plynové zásobníky v Rakúsku a Nemecku. V roku 2016 dosiahol objem predaja plynu 109 TWh.