OMV otvára novú čerpaciu stanicu v Prešove

Ľubotice 20. júna (OTS) - OMV otvára novú čerpaciu stanicu v metropole Šariša. Zákazníci na jednom z hlavných prešovských ťahov nájdu miesto, kde môžu načerpať vysoko kvalitné palivo, ale i sily na ďalšiu cestu. Nová čerpacia stanica OMV v Prešove - Ľuboticiach otvorila svoje brány na Prešovskej ulici. K dispozícii je plný sortiment prémiových palív MaxxMotion, prémiového benzínu i nafty ako aj predajňa VIVA so svojou ponukou vždy čerstvých bagiet a kvalitnej kávy. Na 21. júna OMV Slovensko navyše prichystala pre všetkých zákazníkov veľké prekvapenie." hovorí, retail manager OMV Slovensko Prví zákazníci budú mať možnosť ochutnať skvelé čerstvé bagety ku ktorým dostanú zadarmo malé espresso. Kto sa navyše mesiac od otvorenia zaregistruje do vernostného klubu OMV SMILE&DRIVE získa okamžite 200 S&D bodov.Na 21. júna OMV Slovensko pripravila pre zákazníkov novej čerpacej stanice v Ľuboticiach veľké prekvapenie. Počas tohto dňa bude cena paliva iba jedno euro. Za túto bezkonkurenčnú cenu si budú môcť motoristi načerpať aj prémiové palivo MaxxMotion obohatené o aditíva, ktoré zvyšujú výkon motora a predlžujú jeho životnosť.Na čerpacích stojanoch zákazníci nájdu štandardné palivo so zaručenou kvalitou. Tí, ktorí chcú svojim vozidlám dopriať to najlepšie, môžu načerpať do nádrží prémiové palivá, ktoré starostlivosť o motor posúvajú na ešte vyššiu úroveň. MaxxMotion 100plus i MaxxMotion Diesel sú výsledkom dlhého výskumu a testovania. Špeciálna receptúra MaxxMotion 100plus spĺňa najprísnejšie požiadavky automobilového priemyslu. Palivá OMV MaxxMotion vedú k optimálnej účinnosti spaľovania, dlhšej životnosti motorov a k vyššiemu výkonu (Výhody a účinky paliva sú ovplyvnené aj vozidlom, správaním vodiča a technickým stavom motora a sú založené na porovnaní s palivom, ktoré spĺňa miestne minimálne požiadavky noriem STN EN 590 a STN EN 228).Čerpacie stanice OMV nie sú len o vysoko kvalitnom palive. Na Prešovskej ceste zákazníkov privíta aj predajňa OMV s VIVA. Na výber budú mať z bohatej ponuky čerstvých bagiet a motoristov zaručene občerství aj kvalitná káva. Nová VIVA káva sa zrodila na plantážach, zapojených do programu Fairtrade a život jej vdýchli v renomovaných pražiarňach v Taliansku.