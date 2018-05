OMV ponúkne svojim zákazníkom chute známeho šéfkuchára Braňa Križana

Foto: OMV Slovensko Foto: OMV Slovensko

Bratislava 23. mája 2018 (OTS) – Na čerpacích staniciach OMV si teraz môžete vychutnať kvalitné a zdravé novinky, ktorých otcom je šéfkuchár známy zo súťaže Master Chef, Braňo Križan. Vytvoril tri snacky, pri ktorých sa snažil myslieť na klasikov, milovníkov mäsa, ale aj na vegetariánov.hovorí šéfkuchár.hovorí Pavol Kajaba, gastro špecialista OMV Slovensko.Šéfkuchár sa pri vytváraní konceptov nových produktov snažil myslieť na každého. „Pripravili sme preto sendvič Pastrami, kde je základom bohatá porcia hovädzieho masa, ďalej sviežu bagetu s pomaly pečeným, šťavnatým karí kuraťom v kombinácii s čerstvou zeleninou a tiež vegetariánsku špenátovú tortillu s hummusom a grilovanou zeleninou. Verím, že si každý nájde a obľúbi to svoje,“ dodáva Braňo Križan.Na kvalite si na čerpacích staniciach OMV Slovensko dávajú skutočne záležať. Okrem špičkového paliva a dobrého jedla si môžu zákazníci vychutnať aj chutnú kávu VIVA CAFE, ktorá sa zrodila v slávnych tradičných talianskych pražiarňach Gimoka. To je to pravé, čo vás, unavených z cesty, môže znova prebrať a dobre naštartovať. Káva má unikátnu a vyváženú arómu s nadýchanou penou, ktorej tajomstvo sa skrýva v najjemnejšom talianskom pražení. V sieti takmer poldruha tisíca čerpacích staníc OMV v deviatich krajinách sveta sa ročne vypije viac ako 30 miliónov šálok kávy.