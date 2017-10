OMV prináša na čerpacie stanice chuť Stredomoria

Foto: OMV Foto: OMV

Bratislava 2. októbra (OTS) - OMV prináša na svoje čerpacie stanice chuť Stredomoria. Zákazníci sa teraz môžu občerstviť a vychutnať si lahodné horúce pochúťky. Štyri druhy pizze, novinka s názvom rusticini, klasické panini ako aj možnosť nechať si zapiecť bagetu zmenia každú zastávku na čerpacej stanici na skvelý gastronomický zážitok.“ hovorí, Retail Manager OMV Slovensko.Novú ponuku kaviarní VIVA môžu zákazníci objavovať už od 1. septembra. Na výber majú štyri druhy pizze - buď klasickú syrovú či salámovú alebo špeciality ako je Gazdovská a Capri. Pre tých, ktorým by kúsok pizze na zahryznutie nestačil, má OMV novinku. Špeciálne pizzové chlebíky „rusticini“ sú k dispozícii buď so šunkou a hubami alebo s klobásou či salámou. V ponuke je aj široký výber panini - Chicken BBQ, Prosciutto, Šunka a syr alebo Chicken Kebab.Najlepšie na týchto snackoch, okrem chuti, je, že zákazníci na ne nemusia dlho čakať. Výkonné pece sú zárukou, že na pizzi či rusticini si zákazník bude môcť pochutnať už krátko po objednaní, presnejšie o 60 sekúnd. Nové špeciálne pece vedia navyše zapiecť bagetu tak, že pečivo zostane teplé a chrumkavé, no náplň zostane čerstvá a studená.OMV postavilo svoj obchodný úspech na silnom prozákazníckom prístupe, ktorý je definovaný v prísľube značky „Staráme sa viac“. Prémiové palivá, výborná káva spolu s chutným občerstvením a vysoká kvalita služieb sú dôvodom, pre ktorý je sieť kaviarní OMV VIVA tak obľúbená medzi motoristami.