OMV prináša na čerpacie stanice chuť Stredomoria

Na čerpacie stanice OMV VIVA smerujú stredomorské pochúťky, štyri druhy pizze, chutné „rusticini“, panini i zapekané bagety



Horúce pochúťky sú pre zákazníkov pripravené do 60 sekúnd



Nový sortiment je v kaviarňach VIVA Café od septembra



„Prestávky sú zvlášť pri dlhšom cestovaní nevyhnutné na doplnenie energie. Na našich čerpacích staniciach neponúkame len prémiové palivá, ale zákazníci môžu svoju chvíľku oddychu stráviť príjemne napríklad pri výbornej káve vo VIVA Café. Od septembra si navyše môžu vychutnať nový sortiment horúcich snackov, ktoré im personál pripraví do 60 sekúnd," hovorí Gernot Gollner, Retail Manager OMV Slovensko.Novú ponuku kaviarní VIVA môžu zákazníci objavovať už od 1. septembra. Na výber majú štyri druhy pizze - buď klasickú syrovú či salámovú alebo špeciality ako je Gazdovská a Capri. Pre tých, ktorým by kúsok pizze na zahryznutie nestačil, má OMV novinku. Špeciálne pizzové chlebíky „rusticini" sú k dispozícii buď so šunkou a hubami alebo s klobásou či salámou. V ponuke je aj široký výber panini - Chicken BBQ, Prosciutto, Šunka a syr alebo Chicken Kebab.Najlepšie na týchto snackoch, okrem chuti, je, že zákazníci na ne nemusia dlho čakať. Výkonné pece sú zárukou, že na pizzi či rusticini si zákazník bude môcť pochutnať už krátko po objednaní, presnejšie o 60 sekúnd. Nové špeciálne pece vedia navyše zapiecť bagetu tak, že pečivo zostane teplé a chrumkavé, no náplň zostane čerstvá a studená.OMV postavilo svoj obchodný úspech na silnom prozákazníckom prístupe, ktorý je definovaný v prísľube značky „Staráme sa viac". Prémiové palivá, výborná káva spolu s chutným občerstvením a vysoká kvalita služieb sú dôvodom, pre ktorý je sieť kaviarní OMV VIVA tak obľúbená medzi motoristami.Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a s 91 čerpacími stanicami má na Slovensku 18 % podiel na trhu. Čerpacie stanice OMV sú multifunkčnými centrami služieb - čerpacími stanicami pre ľudí i vozidlá. Zákazníci OMV majú k dispozícii palivá, mazivá i umývacie služby; 60 obchodov VIVA navyše ponúka ľahké jedlá, občerstvenie a širokú škálu ďalších služieb. Spoločnosť OMV Slovensko priamo zamestnáva 180 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila 966 pracovných miest.Viac informácií nájdete na www.omv.sk OMV je výrobcom a predajcom ropy a zemného plynu, inovatívnych energetických riešení a petrochemických riešení vyššej kategórie - a to všetko zodpovedným spôsobom. S predajmi v rámci skupiny 19 miliárd eur a 22 500 zamestnancami v roku 2016 je OMV Aktiengesellschaft jednou z najväčších obchodovateľných priemyselných spoločností Rakúska. V rámci prieskumného a produkčného segmentu má OMV silné postavenie v Rumunsku a v Rakúsku a vyrovnané medzinárodné portfólio. Denná ťažba v roku 2016 dosiahla v priemere 311-tisíc barelov denne. V segmente rafinácie dosiahla kapacita rafinácie 17,8 miliónov ton ročne. K júnu 2017 prevádzkovala viac ako 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách. OMV prevádzkuje aj sieť plynovodov v Rakúsku a plynové zásobníky v Rakúsku a Nemecku. V roku 2016 dosiahol objem predaja plynu 109 TWh.