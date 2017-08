OMV sa postará o pitný režim, bude rozdávať vodu Foto: OMV Foto: OMV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. augusta (OTS) - Pravidelne dopĺňať tekutiny a dodržiavať pitný režim však môže byť na cestách zložité. Zákazníci OMV preto na všetkých čerpacích staniciach OMV nájdu už zajtra vodu zadarmo, aby sa osviežili pred ďalšou jazdou.,“ hovorí, marketingová manažérka OMV Slovensko.Človek by mal denne vypiť aspoň 2 litre vody. Toto číslo je ešte vyššie počas horúčav. Pri šoférovaní alebo jazde v aute to platí ešte viac. Rozhorúčená kovová karoséria vie i v pohybujúcom sa vozidle zdvihnúť teplotu pokojne na vyše 50 stupňov. Zapnutá klimatizácia ju síce zníži, no zase vysušuje vzduch.Hlavnou zásadou pitného režimu je prijímať tekutiny v malých množstvách neustále, aj vtedy, ak sa ešte nedostaví pocit smädu. Najlepším nápojom je obyčajná voda, naopak, rôzne sladené nápoje sa neodporúčajú.OMV pre svojich zákazníkov v rámci záväzku We Care More - Staráme sa viac - pripravila počas jedného dňa pomoc pri dodržiavaní pitného režimu. Na všetkých čerpacích staniciach pre nich bude 18. augusta dostupná nesýtená voda Rajec v 0,33 litrových fľašiach zadarmo. Voda bude k dispozícii až do vyčerpania zásob.OMV sa v rámci svojej filozofie snaží o čo najlepšiu kvalitu produktov, služieb i technológií. Motto We Care More definuje novú kultúru, v ktorej sú potreby zákazníkov stredobodom všetkého konania. K tomu patrí vynikajúci výber zdravého jedla, najlepšia káva, pôsobivé prostredie i najlepšie služby spolu s palivom najvyššej kvality.