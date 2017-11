OMV sa stará, aby zima vodičov neprekvapila

Palivá OMV MaxxMotion Performance Fuels sú zárukou spoľahlivej prevádzky za každého počasia



Vodiči môžu i v chladných dňoch počítať s maximálnym výkonom i ochranou motora



Zákazníci OMV budú mať možnosť natrénovať si svoje jazdné schopnosti v škole šmyku



OMV odporúča:



Skontrolujte kvapalinu v ostrekovačoch, zablatené sklo a znížená viditeľnosť sú nebezpečné. Na čerpacích staniciach OMV je k dispozícii široký sortiment, OMV Caristal navyše udržiava trysky ostrekovačov funkčné a nezaskočia ho ani ranné mrazy.

Preverte stav ochranného náteru podvozku. Umývací program OMV Top Wash zabezpečí, že vaše auto bude aj po jazde v mlákach čisté aj odspodu a zabráni sa tak korózii.

Všímajte si, čo tankujete. Kvalitné palivo poskytuje vynikajúce jazdné vlastnosti a zvýšený výkon za akéhokoľvek počasia.

Buďte pripravení. Na jeseň a v zime sa auto správa inak. Natrénujte si šmyk pod dohľadom profesionálov, aby vás na ceste nezaskočil. OMV pripravila pre svojich zákazníkov možnosť absolvovať Školu šmyku na okruhu Slovakiaring. Stačí sledovať Facebook OMV čerpacie stanice Slovensko a zapojiť sa do súťaže.





Zlepšuje efektivitu motora a jeho optimálnu funkčnosť



Ponúka lepšie spaľovanie



Pomáha odstraňovať usadeniny na nasávacích ventiloch



Zlepší zrýchlenie až o 14%**



Zabraňuje korózii



Prečisťuje nasávacie ventily a zabraňuje vzniku usadenín



Znižuje spotrebu a emisie





Má vyššie cetánové číslo než predpisuje norma – minimálne 57



Zabezpečí lepšie spaľovanie



Vďaka čistejšiemu motoru minimalizuje straty výkonu v priebehu času



Zabraňuje tvorbe usadenín a pomáha ich odstrániť



Ponúka plynulejší chod motora



Znižuje spotrebu a emisie



V zime lepšie znáša aj veľké mrazy do -40 stupňov (medzná teplota filtrovateľnosti)



Informácie o spoločnosti:

OMV Slovensko, s.r.o.

OMV Aktiengesellschaft

„Počasie sa dokáže zmeniť veľmi nečakane. Sezóna dažďov, mrazivé rána a jesenná pľušť na vozidle zanechajú stopy a údržbe auta tak treba venovať viac pozornosti ako v lete," hovorí Gernot Gollner, Retail Manager OMV Slovensko. „Ak si vodiči chcú vychutnať zážitok z jazdy, alebo len chcú mať istotu, že sa spoľahlivo dostanú na miesto určenia, mali by venovať pozornosť aj detailom," dodáva.OMV MaxxMotion 100plus*:OMV MaxxMotion Diesel*:* Efektivitu spaľovania zlepšuje vysoké cetánové alebo oktánové číslo a čistiaci efekt paliva. Výhody a účinky paliva sú ovplyvnené aj vozidlom, správaním vodiča a technickým stavom motora a sú založené na porovnaní s palivom, ktoré spĺňa miestne minimálne požiadavky noriem STN EN 590 a STN EN 228.** Merania na dynamometri pri stanovaných testovacích podmienkach pri použití populárneho vozidla strednej triedy s benzínovým motorom s priamym vstrekovaním preukázali zlepšenie akcelerácie až do 14%Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a s 91 čerpacími stanicami má na Slovensku 18 % podiel na trhu. Čerpacie stanice OMV sú multifunkčnými centrami služieb - čerpacími stanicami pre ľudí i vozidlá. Zákazníci OMV majú k dispozícii palivá, mazivá i umývacie služby; 60 obchodov VIVA navyše ponúka ľahké jedlá, občerstvenie a širokú škálu ďalších služieb. Spoločnosť OMV Slovensko priamo zamestnáva 180 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila 966 pracovných miest.Viac informácií nájdete na www.omv.sk OMV je výrobcom a predajcom ropy a zemného plynu, inovatívnych energetických riešení a petrochemických riešení vyššej kategórie - a to všetko zodpovedným spôsobom. S predajami v rámci skupiny 19 miliárd eur a 22 500 zamestnancami v roku 2016 je OMV Aktiengesellschaft jednou z najväčších obchodovateľných priemyselných spoločností Rakúska. V rámci prieskumného a produkčného segmentu má OMV silné postavenie v Rumunsku a v Rakúsku a vyrovnané medzinárodné portfólio. Denná ťažba v roku 2016 dosiahla v priemere 311-tisíc barelov denne. V segmente rafinácie dosiahla kapacita rafinácie 17,8 miliónov ton ročne. K júnu 2017 prevádzkovala viac ako 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách. OMV prevádzkuje aj sieť plynovodov v Rakúsku a plynové zásobníky v Rakúsku a Nemecku. V roku 2016 dosiahol objem predaja plynu 109 TWh.