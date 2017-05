ONDEK: Hrozí, že platy pedagógom v škôlkach a ZUŠ sa nezvýšia

Na snímke predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. mája (TASR) – Pedagogickí zamestnanci v materských školách, centrách voľného času, školských kluboch detí či základných umeleckých školách (ZUŠ) ešte nemajú isté zvyšovanie platov od septembra tak, ako to bude u ich kolegov na základných či stredných školách. Upozornil na to dnes predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) Pavel Ondek. Dôvodom je, že doteraz ministerstvo školstva nepredložilo zákon, ktorým chcelo presadiť zvýšenie platov aj pre túto kategóriu zamestnancov.uviedol Ondek. Minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS) ešte vo februári hovoril, že plánuje v máji predložiť na rokovanie vlády a parlamentu zákon, ktorým chce presadiť šesťpercentné zvýšenie platov učiteľov v originálnych kompetenciách od 1. septembra.Ondek upozorňuje, že ak ministerstvo nestihne májový termín na predkladanie zmien zákonov, tak ďalší bude až koncom júna. Ale parlament by sa ním mohol zaoberať až po prázdninách v septembri. Negatívom podľa neho je aj to, že Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) na tohtotýždňovom sneme nesúhlasilo s možnosťou navýšenia platov od septembra 2017. ZMOS totiž dlhodobo upozorňuje, že obce a mestá nemajú vo svojich rozpočtoch peniaze na takéto zvýšenie platov. Platy učiteľov by sa mali podľa nich upravovať vždy k prvému januáru.uviedol tento týždeň podpredseda ZMOS Štefan Bieľak.Platy sa budú od septembra tohto roka zvyšovať pedagogickým a odborným zamestnancov. V rozpočte ministerstva školstva je na to vyčlenená suma 30 miliónov eur. Programové vyhlásenie vlády počíta s tým, že platy učiteľov sa majú zvyšovať každoročne od 1. 1. 2018.V súčasnosti základné a stredné školy spadajú pod prenesené kompetencie miest a obcí, čo znamená, že peniaze na ich chod prichádzajú priamo od štátu vo forme normatívu na žiaka. Materské školy, ZUŠ, CVČ, školské kluby detí, školské jedálne, školské internáty patria pod originálne kompetencie miest a obcí a ich chod je platený z podielových daní miest a obcí. Do originálnych kompetencií spadá približne 25.000 zamestnancov.