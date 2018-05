Ondrej Dostál chce sprísniť použitie dôkazov proti obetiam násilia

Ondrej Dostál Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. mája (TASR) - Dôkazy týkajúce sa osoby poškodeného, charakterových vlastností, minulého sexuálneho a iného správania majú byť prípustné iba vtedy, ak sú relevantné a nevyhnutné pre objasnenie trestného činu. Takúto formuláciu chce do Trestného poriadku doplniť prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS).Člen zákonodarného zboru pripomína, že podľa Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu sa majú prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby v občianskom alebo trestnom konaní dôkazy týkajúce sa sexuálnej histórie a správania sa obete boli povolené iba vtedy, ak je to relevantné a potrebné.Poslanec tu poukazuje na analýzu ministerstva spravodlivosti z júla 2017, podľa ktorej právny stav na Slovensku nie je v súlade s týmto Dohovorom. A práve to chce zmeniť svojím pozmeňujúcim návrhom.V komentári k spomínanej analýze ministerstva sa píše, že v súdnom konaní sa využívajú informácie o sexuálnej histórii obete na diskreditáciu jej tvrdení.píše sa v komentári ministerstva.Podľa Dostála je problémom aj to, že pri trestných činoch súvisiacich s násilím páchaným na ženách, domácim a sexuálnym násilím sa viac ako pri iných trestných činoch skúma dôveryhodnosť obete.dodal Dostál.