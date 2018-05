Ondrej Dostál odmieta nezverejňovanie rozhodnutí o odposluchoch

Na archívnej snímke Ondrej Dostál Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 11. mája (TASR) - Novela zákona o súdoch nie je dobrá, chce totiž utajiť celú kategóriu informácií. Upozornil na to opozičný poslanec Ondrej Dostál z klubu SaS. Narážal na to, že podľa novely by sa súhlasy súdov, ktoré vydávajú v súvislosti s využitím informačno-technických prostriedkov, nemali sprístupňovať. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) opatrenie obhajuje.uviedol v pléne Dostál, podľa ktorého by to znamenalo obmedzenie kontroly súdov.Gál nesúhlasí.povedal Gál, ktorý hovorí o potrebe ochrániť informácie a ľudí.Dostál spochybnil aj proces prijímania novely. Tá totiž nebola v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Gál už nedávno vysvetľoval, že ide o mimoriadnu okolnosť a bola ohrozená bezpečnosť krajiny.vysvetľoval ešte v apríli Gál.Novela má teda zaviesť výnimku z plošného sprístupňovania všetkých súdnych rozhodnutí, a to práve vo vzťahu k súhlasom súdu s poskytnutím údajov tvoriacich predmet telekomunikačného tajomstva, súhlasom na použitie informačno-technických prostriedkov a príkazov súdu vydávaných podľa Trestného poriadku.