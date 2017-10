Ondřej Gregor Brzobohatý vydáva nový album Universum

Ilustračná snímka. Foto: Facebook Foto: Facebook

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. októbra (TASR) - Spevák a skladateľ Ondřej Gregor Brzobohatý vydáva v týchto dňoch nový autorský album s názvom Universum. Prichádza s ním po troch rokoch od vydania úspešného debutu Identity, ktorý sprevádzalo niekoľkokrát predĺžené turné a za ktorého predaj obdržal platinovú platňu.Album ponúka desať nových piesní, sú nimi Dohoda, Vítám, Relativity, Tady a teď, Máme rádi jazz, Jen se neposrat, Nomen Omen, Cherubín, Je toho moc, desiatou je Universum. Prvým singlom z nového albumu je skladba Dohoda.Novinka sa hudobne pohybuje medzi popom, funky, soulom aj jazzom a Brzobohatý k nej uviedol:Nové skladby vznikali priebežne už od vydania predchádzajúceho albumu. Niektoré z nich Ondřej dokonca predstavil v rámci Universum Tour, ktoré prebiehalo od decembra 2016 až do apríla 2017. Základy nahrávok vznikali zo spoločného živého hrania v štúdiu, čo je na finálnom kompaktnom zvuku počuť. Nový album znie pozitívne, tanečne, a zároveň vďaka niektorým textom núti poslucháča premýšľať nad dianím okolo nás. Ondřejove texty kombinujú zmysel pre rytmus a premenlivosť emócií, ktoré dávajú možnosť nahliadnuť do jeho osobného vesmíru naplneného láskou, túžbou po slobode, ale aj sklamaním všedných dní. Grafickému spracovaniu obalu albumu Universum dominuje fotografia Ondřejovho oka. Ako sám podotkol, jeho oči sú špecifické tým, že každé má inú farbu dúhovky, a to pomyselne korešponduje aj s obsahom albumu, ktorý je hudobne pestrý a súčasne veľmi osobný.Ondřej piesne nahral s koncertnými spoluhráčmi a hudobnými priateľmi - bubeníkom Tomášom Kozelkom, saxofonistom Matoušom Kobylkom, basgitaristom Jaroslavom Pokorným a gitaristom Ondřejom Fišerom. Sláčiky zaobstaral Epoque Orchestra pod vedením Víta Petráška a dychovú sekciu viedol Miroslav Hloucal. Ako špeciálny hosť si zahral na organ Hammond frontman skupiny Monkey Business Roman Holý. V duetoch Je toho moc spieva s Ondřejom Marta Jandová a v Máme rádi jazz Vojtěch Dyk.TASR informovala Adriána Čahojová, marketingová a PR manažérka vydavateľstva Supraphon pre Slovenskú republiku.