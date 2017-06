Ondrej Kandráč je jednou z hlavných postáv novej šou Všetko čo mám rád

Ondrej Kandráč. Foto: teraz.sk Foto: teraz.sk

Bratislava 23. júna (TASR) – Populárny hudobník Ondrej Kandráč je jednou z hlavných postáv novej televíznej šou Všetko čo mám rád. Prvú časť uvedie TV Joj už dnes večer.S príchodom letných prázdnin odštartuje na JOJ-ke nová hudobno-zábavná šou. Moderátorom bude Štefan Skrúcaný. Diváci si ho pamätajú najmä ako predstaviteľa bláznivého východniara Fedora Rovného zo seriálu Panelák. Zabávať divákov bude spolu s hosťami, ktorými budú v každej epizóde dvaja prominenti.Ako hostia do štúdia v priebehu najbližších týždňoch zavítajú Michal Hudák, Lujza Garajová Schrameková, Marián Miezga, Milan Junior Zimnýkoval, Martin Madej, Milan Ondrík, Martin Nahálka, Marcel Forgáč, Juraj Šoko Tabaček, Marianna Ďurianová, Tomáš Matonoha či Aniko Vargová. Celebritné dvojice sa divákom predstavia tak, ako ich doposiaľ nepoznali. Zdôveria sa so svojimi trapasmi, vtipnými spomienkami a tiež zážitkami.Neoddeliteľnou súčasťou relácie bude aj hudobník Ondrej Kandráč so skupinou, ktorí budú šou hudobne sprevádzať. Ich účinkovanie v relácii je výnimočné hneď z dvoch dôvodov. Tým prvým je, že všetky pesničky a skladby sa hrali a spievali počas nakrúcania naživo bez akéhokoľvek vopred nahratého hudobného podkladu, čo je v televíznom svete ojedinelé. Druhým dôvodom je, že Kandráč a jeho skupina prinesú divákom jedinečný hudobný „mash-up“ pozostávajúci z dvoch na prvý pohľad absolútne nespojiteľných skladieb. Príkladom bude napríklad legendárny hit Pretty Woman a skladba Zlatokopka či ľudovku Šaľena ja bula a Be My Girl z filmu Hriešny tanec.