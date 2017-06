Ondřej Vetchý si v Košiciach prevzal cenu AFF. S netradičným imidžom

Na snímke český herec Ondřej Vetchý s plaketou Hercova misia na medzinárodnom filmovom festivale Art Film Fest v Košiciach 20. júna 2017. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 20. júna (TASR) – Český herec Ondřej Vetchý prišiel na filmový festival Art Film Fest (AFF) do Košíc s netradičným imidžom – s fúzmi a bradou. Nejde pritom o nejakú módnu zmenu výzoru, ale prípravu na ďalší film. Stvárňuje v ňom totiž historickú postavu filozofa a teológa Hieronyma Pražského, ktorého rovnako ako jeho priateľa Jana Husa upálili na hranici.priznal sa dnes populárny herec novinárom pred prevzatím festivalovej ceny Hercova misia. Z nových projektov spomenul aj účinkovanie v rozprávke, ktorá voľne nadviaže na populárnu snímku S čerty nejsou žerty (1985), kde hral čerta Janeka.Aj keď o sebe hovorí, že nie je festivalový typ a aj dnes mal problém pózovať pre fotografov, do Košíc prišiel rád.povedal k svojmu oceneniu. Zo slovenských kolegov za najbližších označil Jána Kronera či Andyho Hajdu, osobitne vyzdvihol spoluprácu s režisérom Jurajom Nvotom.Populárny český herec, ktorý tento rok v máji oslávil 55 rokov, má na svojom konte zhruba 180 filmových a televíznych úloh. Okrem rozprávky S čerty nejsou žerty sa do povedomia dostal napríklad stvárnením vojaka Kefalína v komédii Černí baroni (1991) alebo úlohou hrobára Broža v oscarovom filme Kolja (1996). V hlavnej úlohe zažiaril v českom veľkofilme Tmavomodrý svět (2001). Z uplynulých rokov ho diváci mohli vidieť aj v slovensko-českých filmoch Nedodržaný sľub (2009), eŠTeBák (2012), Rukojemník (2014) či Johankino tajomstvo (2015).Na košický festival prišiel na premietanie uviesť dva svoje filmy – Rukojemník a Vendeta (2011). "Veľmi sa teším, že pán Vetchý prijal naše pozvanie," skonštatoval umelecký riaditeľ AFF Peter Nágel, ktorý označil kariéru tejto výraznej osobnosti českého herectva za famóznu.Festivalovú cenu Hercova misia si český herec podvečer slávnostne prevzal v centre Košíc.