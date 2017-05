ONDREJCSÁK: SR potvrdí záväzok dávať viac peňazí na obranu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke štátny tajomník ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. mája (TASR) - Slovensko na nadchádzajúcom summite NATO v Bruseli potvrdí svoj záväzok dávať na obranu 1,6 percenta HDP do roku 2020. Uviedol to štátny tajomník ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák. Okrem toho chce Slovensko ponúknuť spojencom, že sa staneme súčasťou predsunutej vojenskej prítomnosti v Pobaltí a že sa zapojí do protiteroristického boja tým, že vyšle na Blízky východ vojakov, ktorí budú cvičiť miestne sily.Slovenská vláda uplynulý týždeň odobrila prítomnosť slovenských vojakov v Pobaltí aj v budúcom roku. A to v rámci posilnenej predsunutej prítomnosti (Enhanced Forward Presence) Severoatlantickej aliancie (NATO) v tomto regióne. V rámci predsunutej prítomnosti chce ministerstvo obrany poslať do regiónu jednu mechanizovanú rotu, t. j. do 152 príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR). Pôsobiť by tu mali jeden rok.uviedol Ondrejcsák.Druhou ponukou, s ktorou pôjde Slovensko na summit, bude účasť na protiteroristickom boji. V rámci toho plánuje poslať do Iraku vojenských špecialistov, ktorí budú cvičiť iracké sily. Pôjde o výcvik v oblasti odmínovania, údržby pozemnej techniky či špeciálnych operácií. Vyslanie vojakov tiež uplynulý týždeň odobrila vláda. Ak návrh akceptujú spojenci, do regiónu by malo odísť vo štvrtom štvrťroku do 47 slovenských vojakov.Slovensko taktiež podľa Ondrejcsáka na summite potvrdí záväzok dávať na obranu 1,6 percenta HDP do roku 2020, ktorý SR dalo ešte na summite NATO vo Walese v roku 2014.dodal. Politická dohoda s NATO predpokladá, že členské krajiny Severoatlantickej aliancie majú investovať do obrany až dve percentá HDP. Slovensko v tomto roku dáva na obranu približne 1,19 percenta HDP.Veľká časť z navýšenia financií by mala byť podľa štátneho tajomníka použitá na modernizáciu.uviedol Ondrejcsák s tým, že bude treba modernizovať aj nadzvukové letectvo a rezort čaká nákup 12 nadzvukových lietadiel.dodal.Čo sa týka samotného summitu v Bruseli, bude to podľa Ondrejcsáka prvá cesta nového amerického prezidenta Donalda Trumpa do Európy a prvá príležitosť stretnúť sa so všetkými spojencami.priblížil Ondrejcsák.Summit NATO sa uskutoční 25. mája v Bruseli.