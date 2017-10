ONDRUŠ: Kvalita sociálnych služieb sa bude hodnotiť od septembra 2019

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 11. októbra (TASR) - Kvalita sociálnych služieb sa bude záväzne hodnotiť od 1. septembra 2019. Uviedol to dnes na brífingu Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, po skončení rokovania k novele zákona o sociálnych službách so zástupcami Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb.povedal Ondruš.V praxi to podľa neho teda znamená, že hodnotiť kvalitu sociálnych služieb záväzným spôsobom, teda spôsobom, z ktorého môžu vyplynúť aj sankcie, bude MPSVR SR od 1. septembra 2019.informoval.doplnil.Zároveň podľa Ondruša prišlo aj k dohode medzi Združením miest a obcí (ZMOS) a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, pokiaľ ide o zjednodušenie prístupu ľudí odkázaných na služby krízovej intervencie, napríklad bezdomovcov a týraných matiek.Podľa Anny Ghannamovej, jednej zo zástupkýň Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb, z deviatich požiadaviek poskytovateľov boli naplno akceptované iba dve, a to tie, ktoré nemali nároky na verejný rozpočet.poznamenala Ghannamová. To je podľa nej, lebo to bude znamenať zánik mnohých útulkov pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.podčiarkla.Avizovaný protest poskytovateľov sociálnych služieb sa podľa Ghannamovej nebude konať.povedala.dodala Ghannamová.